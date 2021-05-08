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日職》棒打田中將大！ 王柏融：其實有點緊張（影音）

2021/05/08 14:22

王柏融。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融今天生涯首度對決「神之子」田中將大，前2打席都敲出二壘安打，睽違707天再度單場敲出2支長打，也打進本季第一分打點，王柏融表示，因為大家都知道田中是日本代表性投手，他賽前有點緊張。

火腿首局就開啟攻勢，杉谷拳士和近藤健介敲安先送回1分，擔任先發五棒左外野手的王柏融，相中田中的滑球，一棒敲出直擊全壘打牆的中外野二壘安打，送回火腿第2分。

王柏融表示：「田中將大是日本代表性的投手，因為是生涯第一次對戰，賽前感覺有點緊張。但是，最後平常心上場進入打擊區，想要展現好的打擊，很開心得點圈有人的機會能夠掌握。」

4局下，中田翔率先敲安，王柏融上場抓第一球151公里的二縫線速球，敲出中外野二壘安打，連續4打席安打，也是繼2019年6月1日後，再度單場敲出2支長打，目前打擊率升至5成。

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