晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》統一獅前進南鯤鯓代天府辦見面會 「擲筊冠軍」連10聖筊

2021/05/08 15:46

獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏前進南鯤鯓代天府。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅下周即將舉行「廟宇季」主題活動，今天特別前進南鯤鯓代天府舉辦見面會，由獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏出席，現場舉辦「擲筊」競賽活動，冠軍是一位小妹妹連10聖筊，讓一旁的萊恩、盈盈萬分佩服，直呼太神奇了。

抵達南鯤鯓代天府後，由南鯤鯓董事長陳浚鎰等幹部帶領獅隊吳桀睿、姚雨翔、姚杰宏、萊恩及盈盈到主廟參拜，為獅隊教練團、選手等人祈福，期許賽事能夠順利進行、選手健康參賽，突破困境拼出好成績，為台南市民及信眾爭取冠軍榮耀。

南鯤鯓代天府董事長表示：「很榮幸有機會能夠與中華職棒統一獅結合行銷活動，這也是職棒史上第一次的創舉，希望透過廟宇和職棒結合，讓球迷進一步認識廟宇文化，也希望信眾有空多進場支持在地球隊統一獅，透過行銷結合，創造統一獅、廟宇、信眾三贏局勢，今天很感謝許多民眾的參與和支持，更期待下週廟宇棒球日活動，邀請信眾一起進場感受職棒精彩賽事魅力。」

本此活動吸引許多在地民眾、信眾、球迷一起共襄盛舉，南鯤鯓代天府結合「有球必應」主題活動，也特別規劃「擲筊」競賽活動，限時40分鐘趣味活動競賽，冠軍出爐是一位活潑可愛小妹妹連10聖筊，讓一旁的萊恩、盈盈萬分佩服，直呼太神奇了。

今日統一獅職棒球星展現超人氣魅力及親和力，用簽名感謝現場每一位蒞臨的民眾，也相約大家有機會球場見。隊長吳桀睿表示：「以前年節都會帶家人來南鯤鯓代天府拜拜保平安，今天能夠來到這裡參與球隊和廟方合作的活動，現場看到許多民眾的鼓勵和加油，給我們精神上很大的鼓舞，我也會盡快調整好自己的狀態，希望能盡快回到一軍幫助球隊，拿出好成績來回饋球迷的支持。

獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏前進南鯤鯓代天府。（統一獅提供）

獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏前進南鯤鯓代天府。（統一獅提供）

現場舉辦「擲筊」競賽活動，冠軍是一位小妹妹連10聖筊。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。