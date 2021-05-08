中職》統一獅前進南鯤鯓代天府辦見面會 「擲筊冠軍」連10聖筊

獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏前進南鯤鯓代天府。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅下周即將舉行「廟宇季」主題活動，今天特別前進南鯤鯓代天府舉辦見面會，由獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏出席，現場舉辦「擲筊」競賽活動，冠軍是一位小妹妹連10聖筊，讓一旁的萊恩、盈盈萬分佩服，直呼太神奇了。

抵達南鯤鯓代天府後，由南鯤鯓董事長陳浚鎰等幹部帶領獅隊吳桀睿、姚雨翔、姚杰宏、萊恩及盈盈到主廟參拜，為獅隊教練團、選手等人祈福，期許賽事能夠順利進行、選手健康參賽，突破困境拼出好成績，為台南市民及信眾爭取冠軍榮耀。

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南鯤鯓代天府董事長表示：「很榮幸有機會能夠與中華職棒統一獅結合行銷活動，這也是職棒史上第一次的創舉，希望透過廟宇和職棒結合，讓球迷進一步認識廟宇文化，也希望信眾有空多進場支持在地球隊統一獅，透過行銷結合，創造統一獅、廟宇、信眾三贏局勢，今天很感謝許多民眾的參與和支持，更期待下週廟宇棒球日活動，邀請信眾一起進場感受職棒精彩賽事魅力。」

本此活動吸引許多在地民眾、信眾、球迷一起共襄盛舉，南鯤鯓代天府結合「有球必應」主題活動，也特別規劃「擲筊」競賽活動，限時40分鐘趣味活動競賽，冠軍出爐是一位活潑可愛小妹妹連10聖筊，讓一旁的萊恩、盈盈萬分佩服，直呼太神奇了。

今日統一獅職棒球星展現超人氣魅力及親和力，用簽名感謝現場每一位蒞臨的民眾，也相約大家有機會球場見。隊長吳桀睿表示：「以前年節都會帶家人來南鯤鯓代天府拜拜保平安，今天能夠來到這裡參與球隊和廟方合作的活動，現場看到許多民眾的鼓勵和加油，給我們精神上很大的鼓舞，我也會盡快調整好自己的狀態，希望能盡快回到一軍幫助球隊，拿出好成績來回饋球迷的支持。

獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏前進南鯤鯓代天府。（統一獅提供）

獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏前進南鯤鯓代天府。（統一獅提供）

現場舉辦「擲筊」競賽活動，冠軍是一位小妹妹連10聖筊。（統一獅提供）

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