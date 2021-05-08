羽球》世界球后戴資穎現身南科！和大家一起動起來

〔記者粘藐云／綜合報導〕「2021運動在南科」系列活動，今集合南科人在鷹萬健康生活館一起動出精彩，邁向健康，並邀請世界球后戴資穎出席和大家同樂。

科技部南科管理局透過球賽、夜跑及健走等系列活動，持續與園區廠商共同促進員工的身心健康。今日活動開場由統一獅啦啦隊帶領南科人活力又動感十足的暖身，南法馬拉松好手吉雷米也前來與健走民眾鳴槍起走。

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戴資穎今出席南科活動。（南科管理局提供）



南科管理局局長蘇振綱表示，南科致力打造一個健康、安全、友善的職場環境，目前園區正值快速成長期，在疫情衝擊下，更需要重視自己的健康及家庭，謝謝世界球后小戴連續代言，希望世界的南科未來能更發光發熱，台南市長黃偉哲也期許小戴能繼續留在世界球后。

南科最佳「戴」言人戴資穎，連續4年「運動在南科」，這場小戴球后與南科盃冠亞軍選手PK的羽球友誼賽，第1場由群創光電張婕選手挑戰戴資穎，雖不敵小戴，但仍打出精采好球；

第2場則由台積電黃鶉亦選手出戰，以快速殺球拿下分數，雖難敵球后小戴刁鑽球技，由小戴直落二獲勝，但現場仍為2位南科首選球員喝采。

為一睹球后風采，場內觀賽位置一位難求，粉絲仍聚集場外電視牆觀看現場轉播，今年適逢東京奧運賽事，這次友誼賽除了讓小戴小試身手，為東奧暖暖身，南科人也現場集氣，將滿滿祝福送給小戴，希望小戴能成功摘金。

2021運動在南科今登場。（南科管理局提供）

戴資穎今出席2021運動在南科活動，和南科員工透過羽球交流。（南科管理局提供）

戴資穎今出席2021運動在南科活動。（南科管理局提供）

2021運動在南科今登場。（南科管理局提供）

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