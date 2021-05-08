晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》世界球后戴資穎現身南科！和大家一起動起來

2021/05/08 15:27

〔記者粘藐云／綜合報導〕「2021運動在南科」系列活動，今集合南科人在鷹萬健康生活館一起動出精彩，邁向健康，並邀請世界球后戴資穎出席和大家同樂。

科技部南科管理局透過球賽、夜跑及健走等系列活動，持續與園區廠商共同促進員工的身心健康。今日活動開場由統一獅啦啦隊帶領南科人活力又動感十足的暖身，南法馬拉松好手吉雷米也前來與健走民眾鳴槍起走。

戴資穎今出席南科活動。（南科管理局提供）

南科管理局局長蘇振綱表示，南科致力打造一個健康、安全、友善的職場環境，目前園區正值快速成長期，在疫情衝擊下，更需要重視自己的健康及家庭，謝謝世界球后小戴連續代言，希望世界的南科未來能更發光發熱，台南市長黃偉哲也期許小戴能繼續留在世界球后。

南科最佳「戴」言人戴資穎，連續4年「運動在南科」，這場小戴球后與南科盃冠亞軍選手PK的羽球友誼賽，第1場由群創光電張婕選手挑戰戴資穎，雖不敵小戴，但仍打出精采好球；

第2場則由台積電黃鶉亦選手出戰，以快速殺球拿下分數，雖難敵球后小戴刁鑽球技，由小戴直落二獲勝，但現場仍為2位南科首選球員喝采。

為一睹球后風采，場內觀賽位置一位難求，粉絲仍聚集場外電視牆觀看現場轉播，今年適逢東京奧運賽事，這次友誼賽除了讓小戴小試身手，為東奧暖暖身，南科人也現場集氣，將滿滿祝福送給小戴，希望小戴能成功摘金。

2021運動在南科今登場。（南科管理局提供）

戴資穎今出席2021運動在南科活動，和南科員工透過羽球交流。（南科管理局提供）

戴資穎今出席2021運動在南科活動。（南科管理局提供）

2021運動在南科今登場。（南科管理局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。