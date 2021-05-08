PLG》兩邊計時器秒數不同！冠軍戰誤判三分球再惹爭議

富邦勇士總教練許晉哲（右）向裁判抗議。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕P. LEAGUE+職業籃球聯盟（簡稱PLG）元年球季總冠軍戰，昨晚台新夢想家114：109爆冷險勝地主富邦勇士，但終場前3分鐘嚴重誤判，已讓賽事意外失焦，儘管聯盟緊急把三位裁判在總冠軍戰全部禁賽，但現場兩邊進攻計時器秒數不同步的問題，迄今仍引發各界熱議。

此役雙方一路拉鋸，倒數3分鐘成為關鍵，夢想家楊敬敏在進攻24秒時間已到、計時器蜂鳴響起後三分線外進球，勇士教練團提出抗議，但比賽時間未停止下，無法提出挑戰改變判決。賽後PLG聯盟坦承誤判，儘管三位裁判後續不再上場執法，但勇士總教練許晉哲直言「無法接受」，並強調「聯盟應該要檢討」。

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此外，還有許多球迷及網友發現，當時球場上兩邊籃框的計時器秒數居然不一樣，楊敬敏投球前，他所面對的富邦籃框計時器顯示為時間結束0秒，但身後的夢想家籃框計時器，卻赫然還有0.1秒出手時間，兩邊秒數不同形成同有爭議的「案外案」，究竟勇士主場的台北和平籃球館計時器是否有問題？明天下午5點同樣場地進行的冠軍賽第2戰能否修好？確認無誤以平息外界質疑？這都考驗新成立的聯盟應變與危機處理能力。

對此聯盟執行長「黑人」陳建州相當自責，徹底難眠並在個人臉書發文，向各界表態致意：「針對總冠軍賽G1出現裁判漏吹重大疏失，我虛心接受來自球迷、球團、媒體所有的指教與批評，立即在賽後進行檢討與懲處、勇於承認錯誤、記取教訓是我們最深切的反省，並承諾將竭盡所能努力改進讓後續賽事能順利進行，以還給大家公平且公正的比賽勝負。」

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