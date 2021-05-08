中職Live》德保拉、邦威投手戰 悍將 0：0 兄弟

第四局（悍將 0：0 兄弟）

4局上，高國麟敲游擊方向滾地球遭刺殺，范國宸敲三壘方向滾地球遭刺殺，申皓瑋敲右外野方向飛球遭接殺，3出局。

第三局（悍將 0：0 兄弟）

3局下，王威晨獲保送，江坤宇敲左外野方向飛球遭接殺，許基宏敲右外野安打，兄弟攻占一、三壘。張志豪敲中外野飛球遭接殺。兄弟一壘跑者盜上二壘，攻占二、三壘，詹子賢吞三振，3出局。

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3局上，陳真吞三振，林宥穎敲中間方向落地安打，李宗賢吞三振，陳凱倫敲游擊方向滾地球，一壘跑者在二壘前方遭封殺，3出局。

第二局（悍將 0：0 兄弟）

2局下，陳子豪獲保送，陳文杰敲一壘方向滾地球，一壘跑者在二壘前方遭封殺，打者攻佔一壘。潘志芳敲左外野安打，兄弟攻占一、二壘，陳家駒敲游擊方向滾地球形成雙殺，3出局。

2局上，范國宸敲游擊方向滾地球遭刺殺，申皓瑋吞三振，王正棠敲游擊方向滾地球形成內野安打，林哲瑄敲右外野方向飛球遭接殺，3出局。

第一局（悍將 0：0 兄弟）

1局下，王威晨獲保送，江坤宇敲三、游間穿越安打，兄弟無人出局攻占一、二壘。許基宏吞三振，張志豪敲中外野方向飛球遭接殺。輪到詹子賢打擊時，兄弟發動雙盜壘，攻占二、三壘。詹子賢敲游擊方向滾地球遭刺殺，3出局。

1局上，李宗賢敲二壘後方飛球遭接殺，陳凱倫敲左外野方向飛球遭接殺，高國麟敲游擊方向平飛球，被兄弟游擊手江坤宇飛撲美技接殺，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天在主場洲際球場面對富邦悍將，兄弟派出洋投德保拉掛帥主投，悍將則派出左投邦威先發。

德保拉本季先發8場拿到7勝，防禦率僅1.12。他前一次面對悍將交出8局失1分好投，近期處於先發7連勝，今天要挑戰先發8連勝。

邦威本季先發7場吞下2敗，防禦率3.57，勝投尚未開張。他本季初登板就是面對兄弟，當時主投4局被敲3支安打，投出5次三振，沒有失分。

中信兄弟先發打線

1.王威晨 3B

2.江坤宇 SS

3.許基宏 1B

4.張志豪 CF

5.詹子賢 LF

6.陳子豪 DH

7.陳文杰 RF

8.潘志芳 2B

9.陳家駒 C

先發投手：德保拉



富邦悍將先發打線

1.李宗賢 3B

2.陳凱倫 SS

3.高國麟 DH

4.范國宸 1B

5.申皓瑋 LF

6.王正棠 2B

7.林哲瑄 CF

8.陳真 RF

9.林宥穎 C

先發投手：邦威

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