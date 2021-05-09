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MLB》最快球速不到140公里 前中職洋投靠變速球宰制大聯盟

2021/05/09 07:12

金鶯終結者瓦德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在2015年短暫效力於中職Lamigo桃猿洋投瓦德茲（César Valdez），去年拚回大聯盟成為金鶯隊的守護神，本季瓦德茲最快球速不超過140公里，現年36歲的他卻用一顆變速球殺遍大聯盟賽場。截至台灣時間5月8日為止，瓦德茲以7次救援成功並列全聯盟第五。

本季專職終結者的瓦德茲，本季出賽12場拿到2勝、獲得7次救援成功，共投13.2局賞15次三振，被敲11支安打，被打擊率為0.212，每局被上壘率（WHIP）1.02。有別於他隊終結者頻飆火球，瓦德茲卻以均速只有78.1英哩（約125.6公里）的變速球壓制大聯盟打者，是大聯盟賽場少見的非典型終結者。

根據數據網站《Fangraphs》顯示，瓦德茲的變速球使用率高達80.8％，這顆變速球本季讓對手合計吞了13次三振，能製造高達18.1％的揮空率，被打擊率為0.217；此外，除了變速球外，瓦德茲還有伸卡、四縫線速球、滑球等球種。瓦德茲今年的速球最快只有86.8英哩（約139.6公里）。

金鶯終結者瓦德茲。（資料照，法新社）

紅襪隊打擊教練海斯（Tim Hyers）接受《Fangraphs》訪問時表示，「首先，實際在打擊區看這顆球，和在看影片時完全不同。」海斯指出，「我們第一次面對他時，打者感覺這球像是非典型的變速球，更像是一顆獨特的曲球，因為這球到本壘板時會突然下墜，有時會往內角跑、有時則往外角跑。這個賽季到目前為止，球員們討論他的次數可能比任何人還要多。」

「這是一種錯覺。」海斯說，打者在揮棒時要多等一會，才能擊中這顆球。海斯認為，這種變速球比蝴蝶球還要快一些，但球的位移卻很相似。

大聯盟官網報導，瓦德茲認為自己的變速球都一樣，「我想改變的是出手角度。」；金鶯捕手塞維里諾（Pedro Severino）則說，「這不是一般的變速球，我稱它為變速滑球（slider-changeup），因為我不知這球會往哪跑。」

（影片來源：大聯盟官網）

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