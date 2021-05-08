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日職》王柏融2長打重擊 田中將大寫生涯首次慘紀錄吞敗

2021/05/08 15:47

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融今生涯首度對戰樂天金鷲「神之子」田中將大，敲2支長打，打進本季首分打點，球隊以4：1賞給田中本季第2敗，這是田中生涯第1次在札幌巨蛋失掉4分以上。

首局田中就狀況連連，被杉谷拳士、近藤健介連續安打掉分，2出局王柏融再抓到133公里的滑球，敲出直擊全壘打牆的中外野二壘安打，送回近藤，今年首分打點開張。

4局下，王柏融抓田中將大第一顆151公里二縫線速球，串聯球隊攻勢，宇佐見真吾補上適時安打，再讓田中掉1分；5局下，近藤健介從田中將大敲出中外野陽春砲。

王柏融在5局下對戰田中第三打席，敲中外野飛球出局，8局下對森原康平打出斷棒飛球，無緣寫下2019年後首次猛打賞，不過單場4之2，打擊率維持在高檔的4成29。

田中將大在北海道讀高中，睽違8年回到「第二故鄉」登板，對戰火腿仍相當苦手，先發7局被敲8支安打，失掉4分。賽前田中在札幌巨蛋出賽11場，戰績8勝1敗，防禦率僅1.77，未料今寫下在這座球場的最糟表現，本季2敗都輸給火腿。

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

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