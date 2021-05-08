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NBA》沒前6沒冠軍！湖人教頭：還有5場從射日開始

2021/05/08 16:57

衛冕軍湖人隊的戰績已跌至西部第7。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人衛冕軍慘了！NBA史上，從未出現例行賽戰績排名低於前6的總冠軍，如今紫金衛冕軍已跌至西部第7，甚至恐怕得打季後賽附加賽，對此湖人隊總教頭沃格爾（Frank Vogel）信心喊話，還有最後5場能拚，呼籲全隊就從「射日」開始。

1994至95賽季的火箭隊，曾以西部第6躋身季後賽，最終奪得總冠軍，但如今湖人情勢更加險峻，尤其客場輸給拓荒者，戰績37勝30負也被對手挾1場勝差超越，據美媒《silverscreenandroll》報導，賽後沃格爾認為，湖人還有機會谷底反彈，避免淪落至附加賽，「我們將持續競爭盡可能多贏幾場，無論我們排在第幾名，我們都保持信心。當然，如果可能的話，我們希望進入前6。我們還有5場賽事，將繼續嘗試多贏點。」沃格爾期待球隊很快恢復到完整狀態，也對目前可用之兵有信心，「就像這整個賽季情況，我們仍處於調整階段，兩個進攻發動主力（詹姆斯、施洛德）缺席，甚至少了塔克（Talen Horton-Tucker）。在這情況下，機會確實不利，但我為球員們充滿競爭力的表現深感驕傲，有機會取得非常艱難的勝利。」

湖人將在台灣時間週一上午10時迎戰西部第2的太陽，對此硬仗沃格爾鼓舞全隊：「若我們像今晚一樣打球，將會贏得比賽，這就是目前我們所能掌控的，我對此充滿信心。」　

湖人隊總教頭沃格爾。（資料照，歐新社）

　

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