中職Live》統一連續安打形成大局 獅 4：0 桃猿

第五局
第四局（獅 4：0 桃猿）
4局上，蘇智傑擊出中右外野方向三壘打，林安可二壘滾地球出局，三壘跑者回來得分， 獅 1：0 桃猿，潘武雄擊出游擊方向內野安打，林靖凱擊出三壘方向穿越安打，一三壘有人，林子豪游擊方向穿越安打，三壘跑者回來得分，獅 2：0 桃猿，林子豪盜壘成功，林岱安游擊滾地球出局，三壘跑者回來得分，獅 3：0 桃猿，林祖傑三游間穿越安打，三壘跑者回來得分，獅 4：0 桃猿，林祖傑盜壘失敗，三人出局。
4局下，桃猿打線三上三下。
第三局（獅 0：0 桃猿）
3局上，一出局後，林祖傑遭觸身球上壘，陳傑憲中外野飛球出局，林祖傑盜壘成功，跑者上二壘，何恆佑站著不動遭三振，三人出局。
請繼續往下閱讀...
3局下，桃猿打線三上三下。
第二局（獅 0：0 桃猿）
2局上，一出局後，潘武雄擊出左外野方向安打，林靖凱三振出局，林子豪一壘滾地球出局，三人出局。
2局下，兩出局後，廖健富擊出左外野方向安打，郭嚴文擊出左外野飛球出局。
第一局（獅 0：0 桃猿）
1局上，陳傑憲擊出中外野方向穿越安打，何恆佑擊出投手前滾地球，形成雙殺，蘇智傑擊出中外野飛球出局，三人出局。
1局下，桃猿打線三上三下。
賽前預告
泰迪本季對戰樂天桃猿兩場比賽，取得2勝，總計13.2局投球中更是沒有丟掉任何責失分，張喜凱則是繳出3勝0敗防禦率2.67的成績，是本季中職土投中的一大亮點，兩名投手都肩負為球隊止敗的任務，誰能幫助球隊拿下比賽勝利呢?
統一獅先發打線
陳傑憲 , CF
何恆佑 , 1B
蘇智傑 , LF
林安可 , RF
潘武雄 , DH
林靖凱 , 2B
林子豪 , 3B
林岱安 , C
林祖傑 , SS
先發投手：泰迪
樂天桃猿先發打線
陽耀勳 , RF
陳晨威 , CF
林泓育 , C
陳俊秀 , 1B
梁家榮 , 3B
廖健富 , DH
郭嚴文 , 2B
林承飛 , SS
詹智堯 , LF
先發投手：張喜凱