晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職Live》統一連續安打形成大局 獅 4：0 桃猿

2021/05/08 18:17

第五局

第四局（獅 4：0 桃猿）

4局上，蘇智傑擊出中右外野方向三壘打，林安可二壘滾地球出局，三壘跑者回來得分， 獅 1：0 桃猿，潘武雄擊出游擊方向內野安打，林靖凱擊出三壘方向穿越安打，一三壘有人，林子豪游擊方向穿越安打，三壘跑者回來得分，獅 2：0 桃猿，林子豪盜壘成功，林岱安游擊滾地球出局，三壘跑者回來得分，獅 3：0 桃猿，林祖傑三游間穿越安打，三壘跑者回來得分，獅 4：0 桃猿，林祖傑盜壘失敗，三人出局。

4局下，桃猿打線三上三下。

第三局（獅 0：0 桃猿）

3局上，一出局後，林祖傑遭觸身球上壘，陳傑憲中外野飛球出局，林祖傑盜壘成功，跑者上二壘，何恆佑站著不動遭三振，三人出局。

3局下，桃猿打線三上三下。

第二局獅 0：0 桃猿）

2局上，一出局後，潘武雄擊出左外野方向安打，林靖凱三振出局，林子豪一壘滾地球出局，三人出局。

2局下，兩出局後，廖健富擊出左外野方向安打，郭嚴文擊出左外野飛球出局。

第一局獅 0：0 桃猿）

1局上，陳傑憲擊出中外野方向穿越安打，何恆佑擊出投手前滾地球，形成雙殺，蘇智傑擊出中外野飛球出局，三人出局。

1局下，桃猿打線三上三下。

賽前預告

泰迪本季對戰樂天桃猿兩場比賽，取得2勝，總計13.2局投球中更是沒有丟掉任何責失分，張喜凱則是繳出3勝0敗防禦率2.67的成績，是本季中職土投中的一大亮點，兩名投手都肩負為球隊止敗的任務，誰能幫助球隊拿下比賽勝利呢?

統一獅先發打線

陳傑憲 , CF
何恆佑 , 1B
蘇智傑 , LF
林安可 , RF
潘武雄 , DH
林靖凱 , 2B
林子豪 , 3B
林岱安 , C
林祖傑 , SS

先發投手：泰迪

樂天桃猿先發打線

陽耀勳 , RF
陳晨威 , CF
林泓育 , C
陳俊秀 , 1B
梁家榮 , 3B
廖健富 , DH
郭嚴文 , 2B
林承飛 , SS
詹智堯 , LF


先發投手：張喜凱

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。