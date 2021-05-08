中職》阿部瑪利亞開球 最開心投準、姿勢很美

中信兄弟今天邀請「木曜4超玩」主持人之一阿部瑪利亞開球。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天邀請Youtube頻道「木曜4超玩」主持人之一阿部瑪利亞開球，第1次踏進台灣的棒球場讓她相當興奮，最開心的除了投準，還有姿勢很美。

阿部瑪利亞曾是日本女子人氣偶像團體AKB48的成員，對棒球場最深刻的印象是曾在東京巨蛋表演4天，「爸爸是巨人的球迷，我有跟他去東京巨蛋看過1次比賽。」

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阿部瑪利亞指出，看過安心亞等人的很多開球影片，還請前職棒投手教練曹竣崵指導投球，「他其實都在講幹話，我只丟1顆，他就說很棒、可以了，慢慢動作就好。」

準確把球投進接球捕手許基宏的手套，讓阿部瑪利亞直呼意外，她表示，自己屬於不會運動的類型，能投準覺得很有成就感，「公司有跟我說，投球的姿勢很美。」

中信兄弟今天邀請「木曜4超玩」主持人之一阿部瑪利亞開球。（記者廖耀東攝）

中信兄弟今天邀請「木曜4超玩」主持人之一阿部瑪利亞開球。（記者廖耀東攝）

「木曜4超玩」主持人之一阿部瑪利亞，擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

「木曜4超玩」主持人之一阿部瑪利亞，擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

「木曜4超玩」主持人之一阿部瑪利亞（中），擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

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