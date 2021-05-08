WSBL》潘姿吟23分+黃湘婷決勝節發威 電信賞台電9連敗

電信潘姿吟。（籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL例行賽本季首度在假日開打，電信和台電一戰，電信主控潘姿吟繳全場最高23分，加上黃湘婷在決勝節獨拿12分，助隊以68：60擊退台電。

本季尚未開胡的台電，開局打出氣勢，上季新人后楊芷瑜及蘇苡瑈輪流發威，助隊首節取得領先，但電信次節迎頭趕上，雙方半場打完戰成平手。

請繼續往下閱讀...

電信雖帶著5分落後進入決勝節，中鋒黃湘婷該節甦醒連拿8分率隊超前，且團隊防守奏效，成功壓制台電火力，讓他們單節僅進帳8分，最終電信以8分差拿下勝利。

電信今有3人得分上雙，潘姿吟砍下全場最高23分、7籃板、5助攻，劉惠茹挹注17分。台電楊芷瑜攻下全隊最高16分、2籃板，郭佳紋15分次之。電信主帥梁嘉音認為，前2節防守出了些問題， 尤其漏掉楊芷瑜這個點，讓她拿太多分數。

電信和台電季後賽也會碰頭，兩隊利用最後這兩循環交手做準備，潘姿吟認為，這季碰上台電都打得有些拉鋸，也讓對方覺得有機會從她們手中拿下勝利，「所以接下來交手，開賽就得進入狀況，氣勢也得壓過她們。」潘姿吟認為，這季每當球隊陷入落後或是學妹沒能發揮時，自己和黃湘婷得扛起進攻的責任，「在場上盡可能鼓勵學妹，幫助她們成長，畢竟之後責任也會落到她們身上。」

台電楊芷瑜。（籃協提供）

電信黃湘婷。（籃協提供）

電信潘姿吟。（籃協提供）

台電郭佳紋。（籃協提供）

電信劉嘉瑋。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法