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中職》統一獅到南鯤鯓廟 為職棒廟宇季造勢好熱鬧

2021/05/08 18:55

有球必應，球迷、信眾擲筊比賽。（南鯤鯓廟提供）

〔記者楊金城／台南報導〕中華職棒統一獅下週將在台南棒球場舉行「有球必應」2021統一獅廟宇季主題活動，今天（8日）特別前進「台灣王爺總廟」北門南鯤鯓代天府舉辦統一獅職棒球星見面會，也為統一獅廟宇季造勢宣傳，吸引球迷和信眾來加油。

獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏、吉祥物萊恩及盈盈出席統一獅Ｘ南鯤鯓代天府廟宇主題活動，先由南鯤鯓廟董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜等幹部帶領到五王廟向五府千歲參拜，為獅隊祈福，期許賽事順利進行、選手健康出賽，並拚出好成績，為台南市民及信眾爭取冠軍榮耀。

陳浚鎰說，這是中華職棒史上第一次推出廟宇主題活動的創舉，希望透過廟宇和職棒結合，讓球迷進一步認識廟宇文化，也希望信眾有空多進場支持在地球隊統一獅，透過行銷結合，創造統一獅、廟宇、信眾三贏局勢。

統一獅「有球必應」廟宇季，與龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮合作，結合廟宇元素及神偶，也在球場門口廣場及棒球大道布置燈籠營造廟宇文化特色。統一獅台南賽程將在5月13、15、16日登場。

統一獅職棒球星也展現超人氣魅力及親和力，用簽名感謝現場球迷和信眾，相約球場見。

吳桀睿表示，以前年節都會帶家人來南鯤鯓廟拜拜保平安，今天出席廟宇季主題活動，感受球迷熱情的鼓勵和加油，期許自己盡快調整好自己的狀態，希望回到一軍幫助球隊打出好成績來回報球迷的支持。

南鯤鯓廟結合「有球必應」主題活動，今天也特別安排「擲筊」競賽活動讓球迷和信眾體驗，十分熱鬧，結果冠軍是一位活潑可愛的小妹妹連擲出10聖杯，讓一旁的萊恩都直呼太神奇了。

統一獅隊隊長吳桀睿帶領姚雨翔、姚杰宏、吉祥物萊恩及盈盈，由南鯤鯓廟董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜等幹部帶領向五府千歲參拜，為獅隊祈福。（南鯤鯓廟提供）

統一獅吉祥物萊恩、盈盈和南鯤鯓廟神偶吉祥物互動造勢。（南鯤鯓廟提供）

統一獅球星為球迷簽名。（南鯤鯓廟提供）

「有球必應」2021統一獅廟宇季主題活動，今天在北門南鯤鯓代天府舉辦統一獅職棒球星見面會，吸引球迷和信眾來加油。（南鯤鯓廟提供）

 

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