高球》仰德公開賽第3輪 李玠柏繳67桿超車衝第1

詹世昌。（仰德公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕仰德公開賽今在新竹新豐球場的第3回合，李玠柏推桿準，抓5鳥無柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，以3回合總桿低於標準桿七桿的209桿，躍居領先；洪健堯也交出67桿佳績，以3回合總桿低於標準桿五桿的211桿，與都打出70桿的曾子軒與詹世昌同桿，3人暫並列第2位。

李玠柏指出，今天除了推桿好，鐵桿也不錯，打上果嶺只失誤4個洞，開球也失誤少，只有兩個洞未成功打上球道，「今天失誤少，沒有打出柏忌，近中午風向就開始亂，所以後9洞特別小心應付。」明天決賽採「見機行事，伺機而動。」

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洪健堯今天推桿特佳，「已經很久沒有這麼少的推桿數！」共抓7鳥2柏忌，他表示，今天鐵桿打起來有信心，推桿的自信也增加很多，加上今天運氣不錯，即使有失誤，都失誤在對的落點；另外拜桿弟之賜，打起來心情較輕鬆，成績也就特別好。

落後領先者兩桿的在地好手詹世昌，今天3鳥1柏忌，自覺不是很滿意，「抓鳥太少，第2及第3回合加起來才5鳥。」詹世昌指出，雖是在地選手，但由於此次比賽果嶺快，加上旗位附近速度更快，完全與平常不一樣，所以也沒占到太大地主優勢。明天的決賽，他說看前9洞自己的表現如何，希望最好能先抓2至3隻小鳥，就有較大機會搶冠，而且期盼明天風大，他就可以擁有較大主場優勢。

曾子軒今天4鳥2柏忌，4鳥都是在5桿洞抓下，另外第4洞出現三推吃柏忌，第15洞3桿短洞，落在沙坑打了2次才上果嶺，也吞下柏忌；前後9洞都是35桿。他賽後表示，今天打得中規中矩，平平穩穩，沒有太大失誤也沒有突出表現。

林永龍則是5鳥3柏忌，他說今天的開球丶鐵桿及推桿都還好，開球只失誤三個洞沒打上球道，推桿29推。他表示，這座球場不宜急攻，明天決賽採取的策略就是「耐心！耐心！還是耐心！」

洪建堯。（仰德公開賽提供）

李玠柏。（仰德公開賽提供）

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