SBL》裕隆連兩季與台啤在總決賽會師 邱大宗：這次不陪他們玩

裕隆呂政儒。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕裕隆兩名35歲球員今雙雙展現老將價值！「男模」呂政儒和林宜輝合力攻下55分，其中有15分集中在決勝節，助隊以88：80甩開台銀糾纏，在系列賽以3：1勝出，連兩季與台啤在SBL總冠軍賽會師，總教練邱大宗也放話：「這次不陪他們玩了！」

本季陷入傷病魔咒的台銀，今在背水一戰又碰到全能洋將艾爾文首節傷退，他在剩下1分27秒時因切入拉傷左大腿，也讓紅衫軍在背水一戰更是舉步維艱。

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但台銀並未放棄，周暐宸挺身而出，他在第3節殺進殺出，一人包辦10分，助隊一路緊咬，然而，第4節在裁判吹判的大混戰之中，台銀還一度靠著潘祥偉在最後5分48秒的快攻上籃，助隊取得領先。

不過，裕隆陣中擁有多名具季後賽經驗的老將，在最後關頭表現地比台銀球員更沉穩，不只呂政儒跳出砍分，林宜輝還與洋將喬丹上演空中接力灌籃，兩人聯手帶隊拉出一波8：2的攻勢關門。

裕隆呂政儒拿28分，林宜輝貢獻27分，喬丹14分、15籃板，至於台銀則以周暐宸的18分表現最佳，陳昱瑞15分，謝宗融14分、9籃板。

裕隆將與台啤在7戰4勝的冠軍系列賽會師，首戰於5月15日在新莊體育館登場，邱大宗今也先放話，不讓台啤完成連霸：「這肯定是很艱難的比賽，但這次我們不陪他們玩了，一定要搶到冠軍。」

裕隆林宜輝。（記者林正堃攝）

裕隆盧冠良上籃得分。（記者林正堃攝）

裕隆呂政儒上籃得分。（記者林正堃攝）

台銀周暐宸拋投得分。（記者林正堃攝）

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