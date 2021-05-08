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中職》餅總賽前餵球奏效 獅火力發揮搭配泰迪12K止連敗

2021/05/08 20:53

統一獅總教練林岳平（右二）與先發投手泰迪（左二）握手致意。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕因應首度面對樂天桃猿下勾投手張喜凱，獅隊教頭林岳平賽前特地以下勾姿勢，餵球給打者練打。實戰上，賽前準備發揮效果，4局上連續安打連同戰術奏效，單局搶下4分。先發洋投泰迪則一夫當關，7局送出12次三振、無失分，幫助球隊終場6:2贏球，終止近期2連敗小低潮。

泰迪此役投得精采，12次三振為來台後個人新高，對戰樂天桃猿跨季5連勝，也收下本季第6勝，防禦率1.07僅次於已赴韓職發展的前龍隊洋投布里悍。

泰迪說，此役自認狀況不錯，指叉球也能運用得宜，因此得到想要結果。獅隊近況有些欠佳，正好輪到泰迪先發，他說：「球隊一季之間輸贏是很正常的，不認為球隊近況太差，自己也按正常課表準備，拿出該有的水準幫助球隊。」

統一獅先發投手泰迪。（記者陳志曲攝）

去年泰迪就是奪冠功臣之一，今年表現更上層樓，除了完整春訓以外，泰迪特別提到：「去年因為中斷投球一段時間，感覺投球機制出了問題。返美期間，也特別加強自己投球機制的修正。」

上回面對樂天側投黃子鵬，林岳平賽前也兼差餵球，兩場比賽獅隊都贏球，今天得分還比上次面對黃子鵬時多。林岳平謙稱道：「不知道有沒有差，只是希望能讓球員對這樣的球路路徑比較熟悉，還是要看球員臨場表現。」

統一獅先發投手泰迪主投7局只被敲4支安打，無失分。（記者陳志曲攝）

統一獅總教練林岳平賽前以下勾投法兼差餵球。（記者陳志曲攝）

統一獅蘇智傑敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手張喜凱。（記者陳志曲攝）

統一獅林子豪敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

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