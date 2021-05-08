SBL》台銀季後賽之旅結束 教練陳國維看到正向改變

台銀周暐宸。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕本季陷入傷病魔咒的台銀，今背水一戰又碰到全能洋將艾爾文首節傷退，但眾將打出不放棄的精神，廝殺到最後關頭才分出勝負，教練陳國維說：「真的很感謝球員這麼拚命，讓我看到這麼多的可能性！」

台銀今年幾乎很難以完全體作戰，季後賽首輪開打前還傷了主力林郅為和李維哲，今艾爾文更是帶傷上陣，沒想到卻在首節切入時造成傷勢加劇黯然退場。

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所幸多災多難的情況，並未澆熄台銀的搶勝決心，本土勢力紛紛站出來，周暐宸扮奇兵拿下全隊最高18分，陳昱瑞有15分，謝宗融得14分、9籃板。

值得一提的是，周暐宸在第4節與喬丹籃下卡位，挨了兩次拐子，因回擊領到違反運動道德犯規，對手反而只吞下一般的進攻犯規，此起看似吃虧的吹判，卻讓陳國維看到自家球員前所未有的企圖心和凝聚力。

陳國維透露，當時大家看到周暐宸吃虧，反而激起鬥心，抱持著一定要替隊友在場上討回來的企圖心，打得也更帶勁，「這就是我想看到的團結，也是我過往沒看過的拚勁。」

台銀過去多在墊底徘徊，被譏笑是萬年爐主，不過，本季看到正向改變，例行賽排名第3，相隔4季重返SBL季後賽，這次系列賽只拿下1勝，但已是他們在2006年4月後的首勝。

裕隆喬丹與台銀周暐宸攻防時勾纏引發對峙，幸被裁判及時隔開。（記者林正堃攝）

裕隆喬丹與台銀周暐宸攻防時勾纏引發對峙，幸被裁判及時隔開。（記者林正堃攝）

台銀洋將艾爾文首節傷退。（記者林正堃攝）

台銀總教練陳國維。（記者林正堃攝）

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