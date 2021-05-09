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兄弟鄭凱文再度對決悍將游霆崴 今日賽事預告與轉播

2021/05/09 07:11

中信兄弟鄭凱文。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，藍鳥將派出梅茲（Steven Matz）對決太空人哈維爾（Cristian Javier），太空人目前處於一波二連勝，今天能否延續呢?第二場則是道奇對決天使的比賽，道奇將派出克蕭（Clayton Kershaw）對決天使投手邦迪（Dylan Bundy），近況火燙的大谷翔平對決強投克蕭會繳出什麼樣的表現呢?記得鎖定轉播囉!

NBA部分同樣有兩場轉播，第一場是籃網對決金塊，籃網最近因傷兵困擾近況不佳，苦吞四連敗，本場對決西部強權金塊，籃網能否中止連敗呢?第二場則是雷霆對決勇士，柯瑞（Stephen Curry）會帶來什麼樣的表現呢?別忘了收看轉播囉!

日職部份有一場轉播，由西武對決軟銀，西武將派出平井克典對決軟銀松本裕樹，我國好手吳念庭能否為球隊做出貢獻呢?別忘了為他加油打氣囉!

中職部分有兩場賽事，第一場味全對決樂天桃猿，味全將派出伍鐸對決樂天桃猿黃子鵬，第二場則是中信兄弟對決富邦悍將，中信兄弟將排出鄭凱文對決悍將游霆崴，上次對悍將苦吞敗投的鄭凱文本場能否復仇成功呢?

PLG總冠軍賽迎接第二場的比賽，第一場贏得重要一勝的夢想家在本場比賽能否再拿一勝?或是首場落敗的富邦勇士能追平戰局呢?記得鎖定轉播囉!

MLB

07:00 藍鳥@太空人 華視

09:00 道奇@天使 愛爾達體育2台

NBA

10:00 籃網@金塊 愛爾達體育1台

10:00 雷霆@勇士 緯來體育

日職

12:00 西武@軟銀 ELEVEN SPORT2

中職

14:05 味全龍@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

14:05 富邦悍將@中信兄弟

PLG

17:00 台新夢想家@富邦勇士 民視第一台、MOMO綜合台

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