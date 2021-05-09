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格鬥》不甘心！中國冠軍慘敗後直播哽咽 怨裁判太快喊停

2021/05/09 07:31

張偉麗。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國首位UFC冠軍、女子草量級衛冕者張偉麗，4月25日在美國出賽只撐78秒，慘遭美籍立陶宛裔「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲（Rose Namajunas）一腳KO，輿論嘩然話題延燒迄今，她返國隔離期間首度網路直播受訪，向粉絲談及失利時一度哽咽拭淚，再次強調裁判喊停時還有意識，對這結果非常不甘心。

當時裁判為避免倒地後已無力防備的張偉麗，再遭「暴徒玫瑰」重搥頭部受到更大傷害，直接喊停結束比賽，她回神後卻在八角鐡籠內情緒失控表達不滿，引發各界熱議，如今直播時談及判決，失望之情溢於言表，「1年的時間上去1分鐘就結束了，我也不願意，就是裁判拉開我的那個時候，那裁判是為了保護運動員結束的比賽，但是裁判拉開我那個時候……。」

張偉麗語帶哽咽，用手擦掉淚水後說：「我也特別不願意，當時我是有意識的，但是就拉開以後我是沒有辦法接受的，所以在上面形象有點不太好，就是心裡也不甘心嘛，就是跑的這麼遠，帶了這麼多人，團隊去比賽，然後1分鐘結束了。」

張偉麗直言輸得非常不甘心，「不是說這3回合或5回合，你把我碾壓著打，然後我什麼都打不出來，是我什麼都沒發揮就結束了，你知道嗎？其實真的，不是說是輸不起，真的就是努力太多了，然後每天訓練太辛苦了，就因為這個失誤，就輸了。」她也坦承當時確實犯錯，「判斷錯了，以為她是低鞭的，然後我去防守，然後她掃的高的，這也可能是我準備不足吧。」　

張偉麗。（取自IG）

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