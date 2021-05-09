NBA》湖人中鋒3戰熄火成戰犯 網友叫他乾脆去麥當勞打工

卓蒙德連3戰熄火，淪為眾矢之的遭網友狠酸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨湖人101：106不敵拓荒者，季末跌至西部第7狂拉警報，恐怕得面臨嚴峻的季後賽附加賽，相較於昨天轟下36分12籃板的「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），湖人新同學「抓猛」卓蒙德（Andre Drummond）僅拿4分表現平平，孱弱的火力也讓這位中鋒淪為眾矢之的，還有球迷怒批叫他乾脆去麥當勞打工。

上季風光奪冠的湖人，本季季中連傷兩名球星A.戴維斯、詹姆斯（LeBron James），不過隨著4屆籃板王、明星中鋒「抓猛哥」卓蒙德與騎士買斷後，季中加入衛冕軍湖人力拚個人首冠，加上一眉哥近日也回歸，組成三巨頭的湖人也被看好能力挽狂瀾、重返列強。

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沒想到紫金軍團近10場僅拿2勝，兩戰分別不敵快艇、拓荒者，排名一口氣跌到西部第7，而卓蒙德披上湖人球衣先發出賽16場，場均得分卻只有11.5創下自菜鳥年後新低，昨他對拓荒者雖然抓下9籃板，但上場22分鐘僅拿下4分，近3戰得分都只有個位數，遭憤怒的湖人球迷直指為輸球戰犯，還有球迷貼出知名速食連鎖餐廳麥當勞的工作申請表，問道：「卓蒙德要不要乾脆去申請一下？」

Drummond is going to need this pic.twitter.com/vOsSnOAxwE — Omar （@Om6rr） May 8, 2021

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