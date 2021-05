NBA》湖人中鋒3戰熄火成戰犯 網友叫他乾脆去麥當勞打工

卓蒙德連3戰熄火,淪為眾矢之的遭網友狠酸。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕昨湖人101:106不敵拓荒者,季末跌至西部第7狂拉警報,恐怕得面臨嚴峻的季後賽附加賽,相較於昨天轟下36分12籃板的「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis),湖人新同學「抓猛」卓蒙德(Andre Drummond)僅拿4分表現平平,孱弱的火力也讓這位中鋒淪為眾矢之的,還有球迷怒批叫他乾脆去麥當勞打工。

上季風光奪冠的湖人,本季季中連傷兩名球星A.戴維斯、詹姆斯(LeBron James),不過隨著4屆籃板王、明星中鋒「抓猛哥」卓蒙德與騎士買斷後,季中加入衛冕軍湖人力拚個人首冠,加上一眉哥近日也回歸,組成三巨頭的湖人也被看好能力挽狂瀾、重返列強。

沒想到紫金軍團近10場僅拿2勝,兩戰分別不敵快艇、拓荒者,排名一口氣跌到西部第7,而卓蒙德披上湖人球衣先發出賽16場,場均得分卻只有11.5創下自菜鳥年後新低,昨他對拓荒者雖然抓下9籃板,但上場22分鐘僅拿下4分,近3戰得分都只有個位數,遭憤怒的湖人球迷直指為輸球戰犯,還有球迷貼出知名速食連鎖餐廳麥當勞的工作申請表,問道:「卓蒙德要不要乾脆去申請一下?」

