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中職》龍迷因一支安打前來致謝 吳東融吐露心聲

2021/05/09 07:54

吳東融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕吳東融去年未被兄弟放在保護名單，最後被在擴編選秀被味全龍挑走，本季出賽不固定，打擊表現也較低迷，日前終於突破低潮敲出關鍵安，他在臉書分享，自己聽到龍迷跑來向他道謝，「其實該說謝謝的人是我。」

吳東融去年在兄弟攻守穩定輸出拿下年度最佳二壘手，本季在龍隊表現較低迷，打擊率也始終不到2成。日前對統一獅的比賽，他在比賽後段上場，8局敲出關鍵滿壘清壘安，幫助味全完成落後6分大逆轉。

吳東融在臉書上透露，因為這支安打，有位球迷隔天特地在觀眾席上對他說了句：「東融昨天謝謝你。」

「但其實該說謝謝的是我，謝謝你們的支持、謝謝你們的加油聲、謝謝你們的不放棄，我們才會更有動力的走下去。」吳東融說。

他說，「很謝謝昨天那位球迷，讓我很感動，我會繼續努力，雖然目前成績沒有很理想，但我相信人沒有永遠的低潮。最後更想告訴你們：有你們真好！也希望有越來越多的你們！」他也在賽後表示，該役賽前總教練葉君璋才協助他調整打擊，讓揮擊的力量可以釋放。

吳東融這篇文章讓象迷和龍迷都很感動：「感謝你來到味全龍，為我龍小將們提供一股安心的力量」「雖然很捨不得你離開象隊，但是看到龍隊球員感情融洽，認真敢拼，也替你高興，依然有個好環境繼續成長！」「雖然我是象迷．看到你上場還是會跟你加油」。

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