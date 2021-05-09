MLB》林多當薪水小偷還跟隊友鬧不和？衝突理由令人傻眼（影音）

林多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會昨天在延長賽1分險勝響尾蛇，但比賽中發生的插曲更加精采，游擊手林多（Francisco Lindor）與二壘手麥克內爾（Jeff McNeil）第7局在球員休息室發生衝突，讓隊友通通跑去關切。事後林多解釋，兩人爭執原因是「紐約出現了老鼠還是浣熊」，讓眾人傻眼。

林多季前與大都會隊簽下10年3.41億美元（約新台幣97.3億）肥約，成為史上最貴游擊手，但開季打擊率只有1成。昨天他在第7局與隊友麥克內爾更爆發衝突，根據大聯盟官網報導，林多說：「這是我第一次在紐約看見老鼠。」麥克奈爾回應：「不是老鼠，是浣熊。」

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但為何隊友全衝去關切？林多仍堅稱是因為老鼠：「他們不敢相信我們竟然因為老鼠跟浣熊來回爭吵。」

「我來自波多黎克，我當然看過老鼠。」林多賽後笑著解釋。「如果你要的話，我可以現在把麥克內爾帶來然後在他臉頰留下一吻。我們沒事。」

麥克內爾表示：「如林多所言這是一次很棒的討論，老實說我認為是一隻負鼠，所以不是浣熊。」

林多簽下天價合約後，本季出賽26場，打擊率只有.175，2轟和5打點以及OPS.549，表現令人失望，每天被紐約主場球迷噓。

Lindor and McNeil going at it in the tunnel? pic.twitter.com/VnAcOWIXBY — Master flip （@Masterflip_） May 8, 2021

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