MLB》林多當薪水小偷還跟隊友鬧不和？衝突理由令人傻眼（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大都會昨天在延長賽1分險勝響尾蛇,但比賽中發生的插曲更加精采,游擊手林多(Francisco Lindor)與二壘手麥克內爾(Jeff McNeil)第7局在球員休息室發生衝突,讓隊友通通跑去關切。事後林多解釋,兩人爭執原因是「紐約出現了老鼠還是浣熊」,讓眾人傻眼。

林多季前與大都會隊簽下10年3.41億美元(約新台幣97.3億)肥約,成為史上最貴游擊手,但開季打擊率只有1成。昨天他在第7局與隊友麥克內爾更爆發衝突,根據大聯盟官網報導,林多說:「這是我第一次在紐約看見老鼠。」麥克奈爾回應:「不是老鼠,是浣熊。」

但為何隊友全衝去關切?林多仍堅稱是因為老鼠:「他們不敢相信我們竟然因為老鼠跟浣熊來回爭吵。」

「我來自波多黎克,我當然看過老鼠。」林多賽後笑著解釋。「如果你要的話,我可以現在把麥克內爾帶來然後在他臉頰留下一吻。我們沒事。」

麥克內爾表示:「如林多所言這是一次很棒的討論,老實說我認為是一隻負鼠,所以不是浣熊。」

林多簽下天價合約後,本季出賽26場,打擊率只有.175,2轟和5打點以及OPS.549,表現令人失望,每天被紐約主場球迷噓。

Lindor and McNeil going at it in the tunnel? pic.twitter.com/VnAcOWIXBY