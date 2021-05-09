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NBA》雙星缺一沒差！ 恩比德輕鬆打 七六人豪取8連勝

2021/05/09 10:36

恩比德輕鬆打還是繳出全場最高，帶領七六人豪取8連勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期銳不可擋的東部龍頭七六人，今天主場「背對背」迎戰來訪的活塞，昨天狂轟37分的恩比德（Joel Embiid），今僅上場不到23分鐘就砍下全場最高的29分，終場七六人就以118：104輕取活塞，豪取8連勝。

昨在主場驚險擊退鵜鶘，七六人今天卻未見疲態，雖然雙星之一的B.西蒙斯（）缺陣，但費城大軍此役從開打就火力全開，首節就打出34：17的比分，排在東部墊底的活塞被打得落花流水，今天比賽完全被對手壓著打，最多落後給七六人高達24分，終場費城大軍就以14分之差輕鬆獲勝。

恩比德此役僅上22分51秒就高效砍下29分6個籃板，馬克西（Tyrese Maxey）先發砍下次高22分，T.哈里斯（Tobias Harris）18分、6籃板和4助攻，D.格林（Danny Green）11分，板凳出發的中鋒豪爾德豪取19分14籃板。本-西蒙斯缺陣。

活塞葛蘭特（Jerami Grant）14分，貝伊（Saddiq Bey）14分7籃板，普朗利（Mason Plumlee）12分6籃板和5助攻。

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