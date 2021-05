NBA》英雄命！魏斯布魯克平紀錄 還用罰球「準絕殺」溜馬（影音）

魏斯布魯克今再繳大三元追平上古神獸,關鍵時刻攻守還都有表現,率巫師在延長賽氣走溜馬。(美聯社)

〔記者林岳甫/綜合報導〕真英雄!魏斯布魯克(Russell Westbrook)今對溜馬完成「大三元」,也是生涯第181次三雙,追平上古神獸羅伯森(Oscar Robertson)紀錄,並居史上之最,且他關鍵時刻攻守都有表現,率巫師在延長賽以133:132氣走溜馬。

肯拚搶籃板、分享球的魏斯布魯克在第3節剩1分39秒傳給好搭檔畢爾(Bradley Beal)投進三分球,完成單場第10次助攻,確定追平羅伯森181次大三元紀錄。

巫師最多落後12分,第4節靠魏斯布魯克、畢爾聯手追分,其中畢爾單節進帳15分,他全場轟50分,其他隊友僅八村壘13分、貝騰斯(Davis Bertans)有破雙位數,更凸顯魏斯布魯克、畢爾就是球隊的兩大核心。

魏少拚超過40分鐘,貢獻33分、19籃板及15助攻,且延長賽展現英雄命,即使兩度出手落空,最後1秒還是買到溜馬雷佛特(Caris LeVert)犯規,穩穩罰進2分,且雷佛特(Caris LeVert)最後一擊被魏斯布魯克完成阻攻,魏少用攻守兼備表現,率巫師奪下比賽勝利。

Russell Westbrook sinks the go-ahead free throws and comes up with the CLUTCH game-sealing block in OT! pic.twitter.com/BrD3KKNlXk