NBA》英雄命！魏斯布魯克平紀錄 還用罰球「準絕殺」溜馬（影音）

魏斯布魯克今再繳大三元追平上古神獸，關鍵時刻攻守還都有表現，率巫師在延長賽氣走溜馬。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕真英雄！魏斯布魯克（Russell Westbrook）今對溜馬完成「大三元」，也是生涯第181次三雙，追平上古神獸羅伯森（Oscar Robertson）紀錄，並居史上之最，且他關鍵時刻攻守都有表現，率巫師在延長賽以133：132氣走溜馬。

肯拚搶籃板、分享球的魏斯布魯克在第3節剩1分39秒傳給好搭檔畢爾（Bradley Beal）投進三分球，完成單場第10次助攻，確定追平羅伯森181次大三元紀錄。

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巫師最多落後12分，第4節靠魏斯布魯克、畢爾聯手追分，其中畢爾單節進帳15分，他全場轟50分，其他隊友僅八村壘13分、貝騰斯（Davis Bertans）有破雙位數，更凸顯魏斯布魯克、畢爾就是球隊的兩大核心。

魏少拚超過40分鐘，貢獻33分、19籃板及15助攻，且延長賽展現英雄命，即使兩度出手落空，最後1秒還是買到溜馬雷佛特（Caris LeVert）犯規，穩穩罰進2分，且雷佛特（Caris LeVert）最後一擊被魏斯布魯克完成阻攻，魏少用攻守兼備表現，率巫師奪下比賽勝利。

Russell Westbrook sinks the go-ahead free throws and comes up with the CLUTCH game-sealing block in OT! pic.twitter.com/BrD3KKNlXk — NBA （@NBA） May 9, 2021

巫師例行賽剩4場兩度對上老鷹及騎士、黃蜂各1場，魏少有機會在本季成為史上最強「大三元製造機」。

溜馬輸球後落到東部第10名，被巫師攻上第9名，而溜馬全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）不遑多讓，繳出30分、13籃板及13助攻，本季第8次大三元入袋，至於最後被魏斯布魯克壓制的雷佛特攻下35分、14籃板及8助攻。

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