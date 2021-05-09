NBA》灰熊7人上雙多點開花 踢館成功送暴龍3連敗

灰熊客場奪勝，送給暴龍3連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今作客出戰暴龍，靠著全隊開花、先發5人得分全上雙，終場就以109：99擊敗暴龍，戰績追平勇士暫居西部第9，也送給對手三連敗。

此役開打雙方就展開激戰首節打完以26：26平手，次節灰熊靠著莫蘭特（Ja Morant）空中接力冠籃、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）補籃取得4分領先，不過暴龍靠著柏區（Khem Birch）的三分打又把比分追近到1分之差，然而易籃後，場上卻風雲變色，灰熊火力全開打出一波34：26攻勢後揚長而去，終場就以10分差擊敗暴龍。

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灰熊今全隊7人得分都上雙，J.傑克森（Jaren Jackson, Jr.）20分、瓦倫丘納斯18分21籃板，K.安德森（Kyle Anderson）挹注16分、5籃板和5助攻，D.布魯克斯（Dillon Brooks）14分，莫蘭特則是12分、7籃板和6助攻。

而苦吞3連敗的暴龍，先發5人同樣得分也都破雙，特倫特（Gary Trent Jr.）18分7籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）18分，弗林（Malachi Flynn）15分7籃板，渡邊雄太11分，柏區則有10分6籃板進帳。

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