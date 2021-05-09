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體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特找回好手感攜厄文砍64分 率隊退金塊止4連敗

2021/05/09 13:14

杜蘭特找回好手感轟下全場最高33分領隊止敗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網、金塊兩支東、西部勁旅今正面對決，賽前籃網主帥奈許（Steve Nash）先禮後兵，誇讚對手明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）年度MVP絕對當之無愧，不過在隨後的比賽中籃網雙巨頭杜蘭特（Kevin Durant）厄文（Kyrie Irving）毫不留情合轟64分，率軍終場以125：119氣走金塊，也中斷球隊近期4連敗。

來訪的籃網出師不利，首節就被打出24：39比數，不過前戰手感低迷的杜蘭特此役找回好手感，攜手厄文與葛瑞芬（Blake Griffin）開啟追分模式，第三節回敬一波41：33攻勢，幫助籃網迎頭趕上追到只剩7分落後，末節籃網開節拉出一波8：0將比數追平。

杜蘭特與葛瑞芬。（USA TODAY Sports）

但金塊同樣也緊咬不放，一哥約基奇最後1分28秒兩罰俱中，幫助金塊追剩下1分落後，然而接下來他卻失去準星三度出手都盡墨，終場前21秒，杜蘭特兩罰俱中，幫助籃網將領先擴大到3分，接下來KD先撿到籃板球，加上約基奇被吹技術犯規，最後穩穩罰進3球，讓雙方差距變6分，最後也帶走勝利。

杜蘭特此役找回好手感轟下33分11籃板7助攻，厄文拿下次高的31分，葛瑞芬挹注20分，板凳出發的J.格林（JaMychal Green）則有15分進帳；而金塊仍是由一哥約基奇轟下全隊最高的29分7籃板和6助攻，波特（Michael Porter, Jr.）砍進28分，坎帕佐（Facundo Campazzo）則拿19分。

金塊中鋒約基奇。（USA TODAY Sports）

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