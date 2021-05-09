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NBA》來看神！柯瑞3節轟11顆三分飆49分 率勇士宰雷霆

2021/05/09 12:20

「萌神」柯瑞今對雷霆，只打前3節、上場近30分鐘，砍進11顆三分球攻下49分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天對雷霆之戰，只打前3節、上場近30分鐘，砍進11顆三分球，攻下49分，本季第10場得分破40大關，率勇士以136：97大勝雷霆，近5戰奪4勝，以35勝33敗居西部第8。

柯瑞從4月開始就狀況火燙，今天在第1節就飆進5顆三分球，單節24分進帳還只輸雷霆全隊1分，再來第3節又是狂轟猛炸，單節再拿22分，他全場出手26次、命中14球，包括三分球21投11中、罰球10罰全進，攻下49分。

柯瑞本季4度單場投進11顆三分球，這紀錄當然也是史上唯一，他本季7戰投超過10顆三分球，短期內恐怕也只有他能刷新自己的紀錄。

不只柯瑞手感發燙，D.格林（Draymond Green）繳出15分、13助攻及5籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）18分進帳，波爾（Jordan Poole）16分。

自從柯瑞屢屢打出神奇表現後，勇士勝率越來越高，且近5場贏4戰，有機會站穩西部第8，只是若按照目前排名打附加賽，對手反而會是衛冕軍湖人。

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