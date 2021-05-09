中職》拜託別斷棒！ 劉基鴻拿「美叮美噹」粉紅棒上陣

劉基鴻拿著母親節特製球棒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天是母親節，桃園球場樂天桃猿對味全龍之戰，兩隊許多打者都拿粉紅色球棒上陣，龍隊第4棒劉基鴻最特別，粉色棒上印著「許素美叮美噹母親節快樂」字樣，第2局首打席他拿這球棒上場就敲安打，堪稱「幸運粉紅棒」。

劉基鴻拿著母親節特製球棒。（記者陳志曲攝）

劉基鴻媽媽許素美是國小老師，曾教過前職棒球員劉芙豪，為什麼粉紅球棒要印上「許素美叮美噹母親節快樂」？劉基鴻笑說，「本來要印媽媽的名字，但覺得這樣沒樂趣，後來和兩個姐姐討論，決定印『美叮美噹』，形容媽媽很漂亮、很美就對了。」

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劉基鴻表示，以前母親節練球比賽居多，如果有空就會家族聚餐，和媽媽吃個飯，去年二軍賽到現在例行賽，媽媽只要有空就會到場看他比賽，今年以主場賽事居多。

劉基鴻今天拿這支「美叮美噹」球棒上陣，比賽結束他要把這球棒送給媽媽，由於只僅此一支，他得祈禱球賽中不要斷棒才能如願。

龍隊捕手蔣少宏實戰粉紅球棒則印上「媽媽我愛你」，祝福字樣中規中矩，他特別準備兩支粉紅棒，一支實戰用，另外一支送給媽媽，不用擔心斷棒問題。

蔣少宏說，兩年前和家中兄弟姊妹合資送媽媽平板電腦，去年送包包，今年再次送媽媽平板，因為前一台舊了，於是就買新的，「媽媽很高興。」

蔣少宏拿著母親節特製球棒。（記者陳志曲攝）

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