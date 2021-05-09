日職》延續大王攻勢得分 近藤健介讚：柏融打得好（影音）

近藤健介。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融連續三天有長打演出，今天於第4局棒打樂天去年首輪大物左投早川隆久，敲出二壘安打帶動火腿隊逆轉攻勢，隊友近藤健介也表示，看到柏融打得好，自己也要努力延續下去。

火腿前3局陷入1分落後，王柏融在第4局纏鬥7球相中148公里速球，敲出右外野平飛二壘安打。下一棒近藤健介也敲二壘打，把王柏融送回本壘攻下追平分，近藤受訪表示：「柏融打得很好上壘，身為下一棒也要延續攻勢下去。」

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隨後下一棒萬波中正也敲二壘打，火腿一舉取得2：1超前，萬波受訪也表示：「學長們創造出了機會，我想絕對要得分，拼命地咬住。」

不過樂天在5局上立刻有所回應，辰己涼介陽春砲追平， 島内宏明敲出適時安打再度超前比分。第6局再攻下3分大局，火腿陷入2：6落後。

6局下，王柏融持續絕好調，面對中繼右投福山博之的142公里速球敲出安打，單場3打數2安打。打擊率攀升到.471。

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