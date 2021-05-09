晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

日職》延續大王攻勢得分 近藤健介讚：柏融打得好（影音）

2021/05/09 15:30

近藤健介。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融連續三天有長打演出，今天於第4局棒打樂天去年首輪大物左投早川隆久，敲出二壘安打帶動火腿隊逆轉攻勢，隊友近藤健介也表示，看到柏融打得好，自己也要努力延續下去。

火腿前3局陷入1分落後，王柏融在第4局纏鬥7球相中148公里速球，敲出右外野平飛二壘安打。下一棒近藤健介也敲二壘打，把王柏融送回本壘攻下追平分，近藤受訪表示：「柏融打得很好上壘，身為下一棒也要延續攻勢下去。」

隨後下一棒萬波中正也敲二壘打，火腿一舉取得2：1超前，萬波受訪也表示：「學長們創造出了機會，我想絕對要得分，拼命地咬住。」

不過樂天在5局上立刻有所回應，辰己涼介陽春砲追平， 島内宏明敲出適時安打再度超前比分。第6局再攻下3分大局，火腿陷入2：6落後。

6局下，王柏融持續絕好調，面對中繼右投福山博之的142公里速球敲出安打，單場3打數2安打。打擊率攀升到.471。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。