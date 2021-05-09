中職》「偽黃子鵬」餵球無效 「真黃子鵬」前5局封鎖味全打線

味全龍首席教練陳志偉賽前以側投方式餵球。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅總教練「餅總」林岳平，昨天賽前模擬樂天桃猿先發下勾投手張喜凱投球，用「類潛水艇」投法餵球給獅隊打者打擊練習，果然有效突破張喜凱球路，獅隊前6局就拿下6分，一舉擊沉「樂天潛水艇」，賞他本季首敗。

今天輪到味全龍對戰桃猿側投黃子鵬先發，賽前打擊練習龍隊首席教練陳志偉，模仿黃子鵬側投丟法，餵球給龍隊打者打，只是「偽黃子鵬」出馬成效似乎不彰，黃子鵬今天對龍隊表現威風八面，前5局投球只被敲3安，飆7K，無失分。

請繼續往下閱讀...

味全龍首席教練陳志偉賽前以側投方式餵球。（記者陳志曲攝）

仔細一看，今天賽前陳志偉投球出手點似乎不像黃子鵬那樣低，也不像昨天林岳平接近下勾投法，陳志偉說，「因為網子太高了！」

黃子鵬 。（資料照，記者張忠義攝）

原來，昨天林岳平餵球時是用一般擋網保護，所以可以盡情用「類潛水艇」投法餵球，今天賽前打擊練習陳志偉餵球是用L型擋網保護，丟球角度因此受限，出手點無法再放低，只能以接近4分之3出手點丟球。

統一獅總教練林岳平昨賽前使用下勾投法餵球。（記者陳志曲攝）

黃子鵬本季首次先發對龍隊繳9局完封勝，第二次先發為5月1日，當時投5.2局失4分，其中2分責失無關勝敗，今為第3度遭遇；龍隊總教練葉君璋說，被完封那一場，黃子鵬確實投得非常好，打者不好打，第二次先發就沒那麼順暢了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法