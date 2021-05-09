晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》王柏融連3戰雙安絕好調！ 對決宋家豪佔上風

2021/05/09 16:48

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣好手王柏融連續3天出賽繳出好表現，今天單場雙安，面對同鄉好手宋家豪也選到保送上壘，打擊率上升到4成71，這場比賽樂天以6：3擊敗火腿拿下勝利。

王柏融首打席面對早川隆久被三振出局，第二打席就在滿球數敲出二壘安打復仇，並靠著隊友讓他回來得分，第三打席敲出中間方向穿越安打，第四打席面對宋家豪，王柏融選到保送上壘，今天3打數2安打選到1次保送跑回1分，打擊率上升到4成71。

宋家豪今天控球失準，單局28球投出2次保送，被打出1支安打失掉1分，不過2出局得點圈有人的危機時他仍展現K功，三振掉強打近藤健介，賽後防禦率上升到1.32。

樂天大物早川隆久今天主投5局被打6支安打飆5K，在第二局失掉2分，隊友在他退場前逆轉比數讓他取得勝投資格，最後樂天也在後援投手4局僅失1分的情況下，讓早川順利獲得本季第4勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。