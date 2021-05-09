日職》王柏融連3戰雙安絕好調！ 對決宋家豪佔上風

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣好手王柏融連續3天出賽繳出好表現，今天單場雙安，面對同鄉好手宋家豪也選到保送上壘，打擊率上升到4成71，這場比賽樂天以6：3擊敗火腿拿下勝利。

王柏融首打席面對早川隆久被三振出局，第二打席就在滿球數敲出二壘安打復仇，並靠著隊友讓他回來得分，第三打席敲出中間方向穿越安打，第四打席面對宋家豪，王柏融選到保送上壘，今天3打數2安打選到1次保送跑回1分，打擊率上升到4成71。

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宋家豪今天控球失準，單局28球投出2次保送，被打出1支安打失掉1分，不過2出局得點圈有人的危機時他仍展現K功，三振掉強打近藤健介，賽後防禦率上升到1.32。

樂天大物早川隆久今天主投5局被打6支安打飆5K，在第二局失掉2分，隊友在他退場前逆轉比數讓他取得勝投資格，最後樂天也在後援投手4局僅失1分的情況下，讓早川順利獲得本季第4勝。

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