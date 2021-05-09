NBA》3887萬台幣！「籃球之神」喬丹大學戰袍拍賣新天價

喬丹。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕黄蜂隊目前戰績33勝34負，NBA東部戰績暫居第8，有望在季後賽附加賽放手一搏，而球團老闆「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）過去大學時期球衣，更以138萬美元（約3887萬台幣）天價賣出，再度證明其神人等級的歷史定位。

據《法新社》等外媒報導，喬丹1982至83年球季在北卡羅萊納大學穿過的球衣，已在拍賣會上以138萬美元售出，美國傳統拍賣公司（Heritage Auctions）運動品項總監艾維（Chris Ivy）透過聲明表示：「我們為能打破喬丹的球衣紀錄感到非常自豪。」這件著名藍白色23號戰袍，正是喬丹1983年3月榮膺NCAA美國大學男籃年度最佳球員時，在《運動新聞》封面上的經典穿著，相當具紀念價值；1982年NCAA男籃冠軍戰，北卡大63：62險勝尤恩（Patrick Ewing）領軍的喬治城大學，當時大一菜鳥喬丹豪奪16分，包括關鍵中距離跳投鎖定勝利。

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這件球衣1999年曾以6.35萬美元（約179萬台幣）售出，傳統拍賣公司這次預期目標百萬美元，不料賣價遠超乎預期，也改寫去年10月喬丹1986至87年NBA賽季穿過的公牛球衣、球褲紀錄，當時48萬美元（約1352萬台幣）落槌成交。

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