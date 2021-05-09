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中職》38度高溫下開賽 兄弟啦啦隊Passion Sisters大喊「吃不消」！

2021/05/09 19:35

高溫來臨，兄弟啦啦隊Passion Sisters備妥防曬措施，對抗炎熱！（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕氣象局發佈台灣將有高溫來臨後，中職今年最後一場於下午2點開賽的例行賽事，形成一場高溫炎熱的氣候挑戰！

現場除了有球隊中信兄弟與富邦悍將的「金控大戰」球技外， 作為主場球隊的啦啦隊Passion Sisters，也就在高溫38度C的氣溫下，進行主場應援和暖場表演，讓球迷進行觀賽之餘的另類娛樂活動！

主場啦啦隊員除了開幕表演之外，場邊一、三壘的應援活動，更是高活動量的舞蹈演出方式，尤其是在高溫38度C下更讓許多啦啦隊成員高喊吃不消！所幸啦啦隊員備妥防曬小物後，稍微對抗炙熱陽光；成員準備小物有：防曬毛巾、涼感外套、電風扇、結凍礦泉水、和運動飲料等，在在都是應援大動作表演後，進行消暑氣的防曬措施，作為演出人員堅持的工作崗位上另類成本！ 場邊觀戰球迷也準備了運動毛巾披上頭部，準備對抗這場炎熱下午賽事，但看著台前啦啦隊賣力演出之下，暑氣也就被這群賣力演出的Passion Sisters所融化了！所幸這也是中職最後一場2點開賽的賽程，期盼在來年的中職賽事，可以把高溫天氣列為優先考量的參考指標！

高溫來臨，兄弟啦啦隊Passion Sisters備妥防曬措施，對抗炎熱！（記者廖耀東攝）

高溫來臨，兄弟啦啦隊Passion Sisters備妥防曬措施，對抗炎熱！（記者廖耀東攝）

高溫來臨，兄弟啦啦隊Passion Sisters備妥防曬措施，對抗炎熱！（記者廖耀東攝）

高溫來臨，兄弟啦啦隊Passion Sisters備妥防曬措施，對抗炎熱！（記者廖耀東攝）

高溫來臨，兄弟啦啦隊Passion Sisters備妥防曬措施，對抗炎熱！（記者廖耀東攝）

氣象局發表高溫警告，中職最後一場2點開賽的例行賽，球迷也要備妥防曬小物！（記者廖耀東攝）

氣象局發表高溫警告，中職最後一場2點開賽的例行賽，球迷也要備妥防曬小物！（記者廖耀東攝）

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