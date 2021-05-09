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NBA》柯瑞能否打破K湯史上第一紀錄？ 勇士主帥給答案

2021/05/09 20:23

勇士「萌神」柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）能否改寫隊友K.湯普森（Klay Thompson）單場14顆三分彈的紀錄？勇士總教練柯爾（Steve Kerr）給出肯定答案。

柯瑞今對雷霆繳出神級表現，單場轟進11記外線，拿下49分、5籃板，根據《ESPN》表示，這是柯瑞生涯第22次、本季第7次單場投進至少10顆三分球，恐怖的是，柯瑞近15戰有5度單場飆進至少10記外線，手感極為火燙。

值得一提的是，目前聯盟史上單場三分球命中數的保持人並非柯瑞，而是K.湯普森，他在2018年美國時間10月29日與公牛一役，單場轟進14顆三分球，寫下史上第一紀錄。

勇士總教練柯爾。（資料照，USA TODAY Sports）

談到柯瑞能否改寫K.湯普森的紀錄，勇士總教練柯爾向《ESPN》說道：「我相信柯瑞能夠做到的，依照柯瑞的投籃方式以及比賽球風走向，這只是時間早晚的問題。」

柯爾強調：「今晚我們團隊出手54次三分球，當我7年前執教這支球隊時，我無法想像單場能夠出手54次外線，但現在一切都不同了，在這個三分球是王道的時代，柯瑞是所有射手中最出色的，所以他可能很快就會打破這項紀錄。」

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