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奧運》網友要求退出東奧表態 日本抗癌女泳士回應了

2021/05/09 21:02

池江璃花子。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，儘管疫情依舊嚴峻，日本當局堅持舉辦決心，

卻引發許多民眾不滿聲浪，甚至波及無辜運動員，連「抗癌女泳士」池江璃花子都被要求退賽、反對東奧等網路留言影響，坦承：「希望盡快改變灰暗世界，這種心情我和大家一樣強烈，但針對運動員就令人非常痛苦。」

　距離7月23日開幕日，只剩倒數75天，據日媒《共同社 》報導，因罹患白血病歷經長期療養復出，並已獲得東奧游泳參賽門票的池江璃花子，近日在個人推特上，針對許多希望她表態「選邊站」的網友，首度公開回應：「運動員為了參加奧運，一直以來都持續努力，但因為疫情影響，也有許多人要求奧運停辦，我認為這很無奈，也能理解。」她強調，無論東奧辦不辦，相信選手都會接受最終決定，「若奧運舉辦，我們當然全力以赴；若是停辦，也會為了下屆繼續努力。」　

　芳齡20歲的池江璃花子透露，奧運已被延後1年，對她來說其實是幸運的，但相對也有人感到失望，儘管自己仍處在重病風險中焦慮度日，堅持朝目標邁進的初衷沒有任何改變，「我現在就把能做的事都做好，為了達到自己與大家的期待，每天專心繼續投入練習。」

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