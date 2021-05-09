中職》還好有輔助判決 關鍵改判救回味全龍三連勝

味全龍總教練葉君璋（左）上場抗議。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天味全龍以3:2險勝樂天桃猿，比賽過程緊湊刺激，首局陳俊秀敲出1分打點安打，四局下一出局一、三壘有人，成晉擊出高飛犧牲打，桃猿再下一城取得2:0領先。

六局上龍隊反攻，前兩棒吳東融、李凱威敲安形成無人出局一、二壘有人，郭天信短打，黃子鵬下投手丘處理卻發生失誤擠成滿壘，陳品捷先敲1分打點安打，劉基鴻再補上2分打點安打反超前。

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關鍵出現在八局下，龍隊更換投手為呂偉晟，他先解決前兩棒林泓育、陳俊秀，廖健富敲出二壘安打，並更換代跑林立，此時打者梁家榮面對偏低球揮棒落空，捕手蔣少宏無法將落地的球擋下，球滾到本壘後方，蔣少宏認定球砸到打者的腳為「死球」，比賽非屬進行中，等到回過神來再去撿球，林立已拔腿狂奔回本壘添得追平分。

這時候場上4位裁判集合開小組會議，最終認定球沒碰到梁家榮的腳，算是打者揮棒落空、投手暴投，比賽進行中，林立得分沒問題。

龍隊總教練葉君璋連忙上場抗議，經電視輔助判決改判，這球丟到梁家榮的腳，不過因打者揮棒過半，依規定記好球一顆，不能算是觸身球，林立回二壘，桃猿教頭曾豪駒走進場中關心已無法改變判決，最終梁家榮擊出中外野飛球遭接殺，桃猿攻勢瓦解。

今天賽後葉總說，「以現在來講，這件事情受傷不會很大，因為有電視輔助判決，以前就會是問題，好險棒球型態跟過去有些不一樣，讓傷害減輕。」

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