晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》還好有輔助判決 關鍵改判救回味全龍三連勝

2021/05/09 22:16

味全龍總教練葉君璋（左）上場抗議。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天味全龍以3:2險勝樂天桃猿，比賽過程緊湊刺激，首局陳俊秀敲出1分打點安打，四局下一出局一、三壘有人，成晉擊出高飛犧牲打，桃猿再下一城取得2:0領先。

六局上龍隊反攻，前兩棒吳東融、李凱威敲安形成無人出局一、二壘有人，郭天信短打，黃子鵬下投手丘處理卻發生失誤擠成滿壘，陳品捷先敲1分打點安打，劉基鴻再補上2分打點安打反超前。

關鍵出現在八局下，龍隊更換投手為呂偉晟，他先解決前兩棒林泓育、陳俊秀，廖健富敲出二壘安打，並更換代跑林立，此時打者梁家榮面對偏低球揮棒落空，捕手蔣少宏無法將落地的球擋下，球滾到本壘後方，蔣少宏認定球砸到打者的腳為「死球」，比賽非屬進行中，等到回過神來再去撿球，林立已拔腿狂奔回本壘添得追平分。

這時候場上4位裁判集合開小組會議，最終認定球沒碰到梁家榮的腳，算是打者揮棒落空、投手暴投，比賽進行中，林立得分沒問題。

龍隊總教練葉君璋連忙上場抗議，經電視輔助判決改判，這球丟到梁家榮的腳，不過因打者揮棒過半，依規定記好球一顆，不能算是觸身球，林立回二壘，桃猿教頭曾豪駒走進場中關心已無法改變判決，最終梁家榮擊出中外野飛球遭接殺，桃猿攻勢瓦解。

今天賽後葉總說，「以現在來講，這件事情受傷不會很大，因為有電視輔助判決，以前就會是問題，好險棒球型態跟過去有些不一樣，讓傷害減輕。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。