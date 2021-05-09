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網球》羅馬紅土女雙籤表出爐 謝淑薇16強又有硬仗

2021/05/09 22:26

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬賽事，女雙籤表已經出爐，此行謝淑薇、詹詠然、詹皓晴共3位台將角逐，兩組種子人馬若一路過關斬將，將在4強狹路相逢。

「台灣一姊」謝淑薇紅土賽季狀態仍待調整，日前女單會外賽出師不利， 2：6、0：6不敵熟悉彼此打法的日本老對手日比野菜緒，無緣開胡晉級次輪，只能專心為女雙備戰。雙線出擊的小薇，拿手女雙與比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）持續合拍，「台比聯軍」榮膺羅馬站頭號種子，同樣首輪免戰直接晉級16強，等待美國組合桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）／皮古拉（Jessica Pegula）對決澳洲巴蒂（Ashleigh Barty）／美國布蕾蒂（Jennifer Brady）勝方出線，由於這兩組人馬實力堅強，預料屆時不論誰出線，勢必都有番硬仗，「台比聯軍」得汲取先前馬德里次輪受挫教訓，儘快磨合找到臨場默契，才能再創佳績。

同樣位於籤表上半區的詹家姊妹排第6種子，首輪面對頭一回搭檔的俄國卡莎金娜（Daria Kasatkina）／ 克羅埃西亞馬蒂琪（Petra Martic）。

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