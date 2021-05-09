足球》嘉義天晴全勝登基 包辦公平競爭、最佳教練與金靴3項大獎

嘉義天晴舉起冠軍金盃。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2021台灣企銀五人制足球聯賽今在屏東縣立體育館落幕，嘉義天晴終場5：2擊退曄拓FC，10戰全勝舉起冠軍金盃並獲得新台幣20萬獎金，天晴射手戴偉任也以17球榮膺金靴獎。

國腳眾多、聯賽開踢前就被認為最具冠軍相的嘉義天晴，今天由傅韋達、侯佩鴻、郭殷宏、戴偉任各進1球，再加上對手曄拓FC一記烏龍球，最終用全勝登基，並包辦公平競爭、最佳教練與金靴3個獎項。

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從台電退役的前十一人制國腳郭殷宏，在第24分鐘起右腳勁射破門後退場休息，本屆聯賽以兩顆進球作收。

他表示，「當時已經喘不過來了，趕快換一個年輕球員下去跑。」看著6歲的大兒子在旁邊玩耍，郭殷宏笑說這次能和天晴這批20多歲的小伙子踢完整季五人制聯賽，「感覺自己又年輕了！」

天晴10連勝捧盃，球員兼教練朱家葦表示，從1月備戰到5月踢完，全隊每周3次訓練，從訓練到比賽都看到球員很有動力，「這是最感動的事情！」

朱家葦說，天晴致力於培育更多基層好手，也感覺有五人制聯賽當火車頭，基層的年輕球員躍躍欲試，希望未來各隊相互競爭、延攬好手，逐步走向半職業化。

嘉義天晴戴偉任以17球穿上金靴。（官方提供）

最佳教練嘉義天晴林柏志。（官方提供）

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