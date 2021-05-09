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足球》安聯小世足台中預賽 卓越馬隊長以小搏大主導戰局

2021/05/09 23:27

隊長張倍源進球後興奮振臂高呼。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕安聯人壽冠名贊助的「2021小小世界盃足GOAL驕傲」，台中市預賽熱鬧開踢，今年各組報名踴躍秒殺一空，臨場競爭也格外激烈，協和國小為班底的「虎虎生風俱樂部」，過關斬將贏得U8總決賽門票後，全隊相當興奮，而「卓越馬」隊長以小搏大主導戰局，也令場邊觀眾刮目相看。

　協和國小教練吳國吉賽後表示，很開心全隊在關鍵時刻展現抗壓性，成功發揮平常訓練習內容，他透露，能在中部取得代表權很不容易，因為台中市政府這幾年積極投入基層培育，使得在地足球水準明顯提升、風氣也日益盛行。至於另支U8隊伍「卓越馬」搶下最後1張晉級門票，教練魯尚達開心表示，這是很棒經驗，能與不同強度、不同等級隊伍交手，並且拿下勝利，就是對平常辛苦練習的全隊最佳回饋，也藉此讓小球員持續保持對足球的熱情。

　魯尚達心目中的MVP，正是隊長張倍源，他個子雖然最小，但爆發力強、精力旺盛，穿梭全場積極攻守，總能適時指揮全隊控制節奏。張媽媽表示，張倍源5歲開始喜歡在家踢球，如今終於有機會讓寶貝兒子正式上場，並直言，足球改變了小朋友生活，不但日常作息變規律，也很少挑食，簡直是最佳保姆。

隊長張倍源（右）與媽媽。（迷你足球協會提供）

　

教練安慰落敗的小球員。（迷你足球協會提供）

U8組虎虎生風俱樂部（右）率先取得晉級資格。（迷你足球協會提供）

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