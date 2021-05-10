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NBA》刷數據？魔術強森為大三元狂人魏少抱屈

2021/05/10 07:12

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「大三元狂人」魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨對溜馬完成生涯第181次三雙演出，追平上古神獸「大O」羅伯森（Oscar Robertson）紀錄，並居聯盟史上之最，獨居領先也指日可待，前湖人球星魔術強森（Magic Johnson）都讚嘆說：「真了不起，連我都做不到。」

據美媒《The Athletic》報導，儘管魏少這些神鬼紀錄極難達成，卻也因為他待過的球隊還未奪冠，因而引發眾多球評名嘴嘲諷批評，甚至認為這不過是「刷數據」，但擁有5枚總冠軍戒指的魔術強森跳出來講公道話：「當我們秀精彩片段，就是某人得多少分，或在場上投多遠，魏少都不在其中，他獲得這些三雙，但你在精彩片段看不到他。」

魔術強森表示，人們只在乎誰得50、60分或45分，又或者砍進8個三分彈，卻沒欣賞魏少讓他獲得應有肯定，尤其許多球員打了13、15年，從未單場拿過20籃板，助攻也一樣，「給他愛和尊重，這些紀錄真的巨大，這甚至是我無法辦到，我知道那有多麼巨大。」　

美媒《Bleacher Report》則秀出魏少5月以來攻守數據，目前出賽5場，場均26.2分、15.8籃板、16.2助攻、1.4抄截，投籃命中率48.5%，並在官方推特強調：「對，這些數字都是真實的。」　　

　

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