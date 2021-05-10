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MLB》怪力男關鍵一擊 洋基連兩天向國民說再見！

2021/05/10 07:55

洋基隊連兩天向對手說再見。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天主場迎戰國民，托瑞斯（Gleyber Torres）終於敲出本季首轟，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出再見安打，幫助洋基以3：2氣走對手，連兩天向對手說再見，條紋大軍在這三連戰取得2勝1敗的戰績。

洋基打線在第3局先靠希克斯（Aaron Hicks）的適時安打，攻得第1分。開季前31戰未開轟的托瑞斯，他在6局下揮出陽春砲，終於在本季第32場比賽出現今年首轟。不過，國民隊在7局上靠史瓦伯（Kyle Schwarber）的兩分砲追平。

洋基史坦頓擊出再見安打。（今日美國）

國民隊9局下推出明星終結者韓德（Brad Hand）後援，但他一上場連投2次保送，洋基在1出局攻占一、三壘，史坦頓揮出三、游間穿越再見安打，洋基連兩天向國民隊說再見；值得一提的是，史坦頓在本週面對國民隊的系列賽，先前10打數未敲安，卻在9局下敲出關鍵的再見安打。

洋基托瑞斯擊出陽春彈。（今日美國）

洋基先發赫曼（Domingo German）主投6.1局被敲5安，無關勝敗。洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）後援1局無失分，獲得本季第2勝，防禦率仍是「0」；韓德後援0.1局失1分吞本季首敗。

洋基隊嬴球後，戰績來到18勝16敗，和美聯東區龍頭紅襪有著3.5場的勝差。

洋基史坦頓擊出再見安打。（今日美國）

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