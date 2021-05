MLB》怪力男關鍵一擊 洋基連兩天向國民說再見！

洋基隊連兩天向對手說再見。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天主場迎戰國民,托瑞斯(Gleyber Torres)終於敲出本季首轟,「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出再見安打,幫助洋基以3:2氣走對手,連兩天向對手說再見,條紋大軍在這三連戰取得2勝1敗的戰績。

洋基打線在第3局先靠希克斯(Aaron Hicks)的適時安打,攻得第1分。開季前31戰未開轟的托瑞斯,他在6局下揮出陽春砲,終於在本季第32場比賽出現今年首轟。不過,國民隊在7局上靠史瓦伯(Kyle Schwarber)的兩分砲追平。

洋基史坦頓擊出再見安打。(今日美國)

國民隊9局下推出明星終結者韓德(Brad Hand)後援,但他一上場連投2次保送,洋基在1出局攻占一、三壘,史坦頓揮出三、游間穿越再見安打,洋基連兩天向國民隊說再見;值得一提的是,史坦頓在本週面對國民隊的系列賽,先前10打數未敲安,卻在9局下敲出關鍵的再見安打。

洋基托瑞斯擊出陽春彈。(今日美國)

洋基先發赫曼(Domingo German)主投6.1局被敲5安,無關勝敗。洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)後援1局無失分,獲得本季第2勝,防禦率仍是「0」;韓德後援0.1局失1分吞本季首敗。

洋基隊嬴球後,戰績來到18勝16敗,和美聯東區龍頭紅襪有著3.5場的勝差。

.@Giancarlo818 walks it off for the @Yankees! pic.twitter.com/BNDwigGtiL