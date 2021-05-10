MLB》大谷翔平敲超狂內野安 跑速達到菁英水準

大谷翔平首打席跑出內野安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是母親節，天使在主場迎戰道奇，大谷翔平此役3打數敲1安，連4戰出現安打。天使隊靠著沃許（Jared Walsh）的關鍵長打，以及6名投手輪番壓制道奇打線，天使終場以2：1獲勝。這次的「高速公路大戰」3連戰讓天使取得2勝1敗的成績。

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大谷翔平首局面對道奇塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），他敲出游擊方向滾地球，跑出內野安打上壘。根據大聯盟記者Sarah Langs指出，大谷翔平這一支內野安，跑速高達每秒30.3英呎，每秒30英呎是菁英水準的門檻，大谷跑出菁英水準的表現。

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大谷翔平回本壘得分。（法新社）

大谷翔平在第二打席選到保送，第三打席吞三振，第四打席則敲飛球出局。總計大谷翔平此役3打數1安，連4場出現安打，跑回1分，賽後打擊率為0.276。

道奇隊先在3局上靠泰勒（Chris Taylor）的適時安先馳得點，天使隊3局下展開攻勢，2出局後，佛列契（David Fletcher）敲安，大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）獲得保送，天使攻占滿壘，沃許敲出右外野飛球落地彈出牆外，形成場地規則的二壘安打，一舉打回2分。

天使沃許（右）敲出關鍵二壘安打。（法新社）

天使隊今共動用6名投手，先發左投昆塔納（Jose Quintana）投4局失1分，史列格斯（Aaron Slegers）中繼1.1無失分摘本第2勝。終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）後援1局被敲1，三振、保送各1次，仍驚險關門守成，收下本季第5次救援成功。

道奇鮑爾先發6局失掉2分吞敗。（今日美國）

鮑爾先發6局被敲4安，賞9次三振、投出2次保送，失掉2分。無奈道奇打線全場僅出現4支安打，讓鮑爾吞下本季第2敗，賽後防禦率為2.50。

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大谷翔平首打席跑出內野安打。（法新社）

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