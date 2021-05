MLB》大谷翔平敲超狂內野安 跑速達到菁英水準

大谷翔平首打席跑出內野安打。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天是母親節,天使在主場迎戰道奇,大谷翔平此役3打數敲1安,連4戰出現安打。天使隊靠著沃許(Jared Walsh)的關鍵長打,以及6名投手輪番壓制道奇打線,天使終場以2:1獲勝。這次的「高速公路大戰」3連戰讓天使取得2勝1敗的成績。

大谷翔平首局面對道奇塞揚強投鮑爾(Trevor Bauer),他敲出游擊方向滾地球,跑出內野安打上壘。根據大聯盟記者Sarah Langs指出,大谷翔平這一支內野安,跑速高達每秒30.3英呎,每秒30英呎是菁英水準的門檻,大谷跑出菁英水準的表現。

大谷翔平在第二打席選到保送,第三打席吞三振,第四打席則敲飛球出局。總計大谷翔平此役3打數1安,連4場出現安打,跑回1分,賽後打擊率為0.276。

道奇隊先在3局上靠泰勒(Chris Taylor)的適時安先馳得點,天使隊3局下展開攻勢,2出局後,佛列契(David Fletcher)敲安,大谷翔平、楚奧特(Mike Trout)獲得保送,天使攻占滿壘,沃許敲出右外野飛球落地彈出牆外,形成場地規則的二壘安打,一舉打回2分。

天使隊今共動用6名投手,先發左投昆塔納(Jose Quintana)投4局失1分,史列格斯(Aaron Slegers)中繼1.1無失分摘本第2勝。終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)後援1局被敲1,三振、保送各1次,仍驚險關門守成,收下本季第5次救援成功。

鮑爾先發6局被敲4安,賞9次三振、投出2次保送,失掉2分。無奈道奇打線全場僅出現4支安打,讓鮑爾吞下本季第2敗,賽後防禦率為2.50。

