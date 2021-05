NBA》巫師一哥演飆分秀卻傳傷情 得分王恐拱手讓給柯瑞

巫師畢爾昨對溜馬狂飆50分,但卻拉傷左腿腿筋。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA例行賽接近尾聲,各項數據領先者的競爭也白熱化,其中在年度得分王項目由巫師畢爾(Bradley Beal)與勇士柯瑞(Stephen Curry)東西兩大射手分庭抗禮,柯瑞昨僅打三節就轟下49分,畢爾對溜馬也轟下50分,不過賽後他卻傳出傷情,確定將在明天對上老鷹的比賽中缺席。

畢爾昨在球隊與溜馬一役,全場31投19中,包含三分球7投3中,砍下50分5籃板,本季第2度、也是生涯第5次飆出50分,賽後場均得分來到31.4分僅追柯瑞,然而昨末節他疑似在比賽中拉傷左腿,之後延長賽也沒有回歸。

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)指出,有消息人士透露,畢爾今已經接受了核磁共振檢查(MRI),檢查結果顯示他並未遭遇嚴重傷情,左腿腿筋僅有輕度(mild)拉傷,不過球隊仍將他放進每日觀察名單。

Beal underwent MRI today that ruled out significant injury to the hamstring, sources said. But he is ruled out Monday vs. Atlanta and his status is uncertain for the remaining regular season games Wednesday, Friday and Sunday. https://t.co/nCQtnwBwpX