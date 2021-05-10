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NBA》原想挑戰K湯史上第一紀錄 無奈「這點」讓柯瑞只能作罷

2021/05/10 09:12

柯瑞昨原想挑戰隊友K湯紀錄，不過由於兩隊分數實在太過懸殊，柯瑞前三節打完就提前打卡下班。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）昨對雷霆又繳出超狂表現，僅上場三節就轟進11記外線，拿下49分、5籃板，而他原有望挑戰隊友隊友K.湯普森（Klay Thompson）單場14顆三分彈的紀錄，無奈前三節打完勇士已取得壓倒性的領先，所以最後只好作罷。

擁有神準外線投射能力的柯瑞，堪稱是史上最偉大的射手之一，擁有多項三分球紀錄，然而單場三分球命中數的保持人卻是他的隊友K.湯普森，K湯在2018年美國時間10月29日與公牛一役，以單場14顆三分球刷新柯瑞單場13顆三分球紀錄，成為NBA史上第一。

昨天對雷霆，柯瑞延續前幾戰的好手感，僅用三節就命中11顆三分球，原他有望能來挑戰隊友K湯的神紀錄，不過勇士前三節打完就以106：67相當懸殊的比數壓倒性領先對手，勝負提前底定，勇士教練團為保護主力，第四節就不再讓柯瑞上場。

「第三節結束的時候我有想到這一點（能來挑戰K湯紀錄），」柯瑞在受訪時說道，「但是我看了一下雙方那時候的比分差距，我就知道自己第四節不可能再上場了。所以，我只能下次再努力看看囉。」

本季迄今，柯瑞場均能繳出31.9分、5.5籃板和5.7助攻。昨日一役，儘管他沒能超越K湯單場14顆三分球紀錄，但轟下49分卻也進一步鞏固他例行賽得分王的寶座。

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