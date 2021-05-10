NBA》「飆風玫瑰」替補轟全隊最高 率領尼克擊退快艇

「飆風玫瑰」D.羅斯今再轟本季追平本季最高的25分帶領尼克擊敗快艇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今踢館快艇，「飆風玫瑰」D.羅斯（Derrick Rose）再轟本季追平本季最高的25分，搭配布拉克（Reggie Bullock）單場5顆三分彈、24分進帳，終場率尼克以106：100擊敗強敵快艇，近10戰就拿下7勝。

主場作戰的快艇靠著一哥雷納德（Kawhi Leonard）連投帶罰連拿5分，開局就打出一波10：0的攻勢，但板凳出發的D.羅斯上場後，帶領小老弟巴瑞特（R.J. Barrett）開啟追分模式，兩人連拿9分將比分逆轉超前，不過快艇巴頓（Nicolas Batum）在首節剩不到1分鐘時，連續命中兩顆三分球，還是讓快艇以1分些微領先。

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次節快艇P.喬治（Paul George）獨拿14分，不過布拉克在外線放冷箭追分，易籃後更帶領球隊將領先分差擴大到雙位數，且P.喬治又出狀況，下半場手感急速冷凍，第三節1分未得，末節雷納德雖然積極領隊追分，最後一分鐘還連取8分，但卻為時已晚，終場尼克就以6分之差成功踢館快艇。

此役尼克除了D.羅斯和布拉克有好表現外，巴瑞特拿下18分7籃板，藍道（Julius Randle）14分、14籃板繳出「雙十」成績單；而最後一分鐘爆砍8分的雷納德，拿下全場最高29分，P.喬治雖然有18分進帳，但得分幾乎都集中在第二節，一、三兩節都是1分未得，狀態大起大落。而替補的巴頓則是進帳13分。

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