晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》巴特勒26分、熱火六人得分上雙 擋住綠衫軍反撲攻勢

2021/05/10 09:56

熱火球星巴特勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天在客場面對塞爾提克，巴特勒（Jimmy Butler）全場貢獻26分、11助攻，熱火全隊六人得分上雙，雖然綠衫軍末節轟40分，但熱火終場仍以130：124收下勝利，塞爾提克近4戰則吞3敗。熱火隊嬴球後，戰績來到37勝31敗，和東部第五的老鷹隊相同。

熱火上半場就領先對手26分，三節打完熱火以105：84領先，塞爾提克在第四節追分，綠衫軍在這節打出一波23：8攻勢，追到6分差。巴特勒、D.羅賓森（Duncan Robinson）這時跳出合砍進兩顆三分球，中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）連拿6分，熱火隊在該節剩下2分01秒還領先11分。

熱火球星巴特勒（右）面對塞爾提克富尼耶（左）的防守。（美聯社）

塞爾提克球星沃克（Kemba Walker）連續投進兩顆三分，艾德巴約也回敬一顆三分，巴特勒在讀秒階段剩下56秒時打進兩分，讓熱火有著9分的領先。雖然綠衫軍富尼耶（Evan Fournier）在剩下5.8秒投進三分，熱火最後仍以6分之差獲勝。

巴特勒今上場40分鐘，全場14投9中得到26分、11助攻，另抓8顆籃板，另有2次抄截。D.羅賓森22分，亞里札（Trevor Ariza）19分3抄截，艾德巴約20分，努恩（Kendrick Nunn）、赫爾羅（Tyler Herro）各拿12分。

塞爾提克以富尼耶30分8助攻表現最佳，塔圖姆（Jayson Tatum）29分，沃克18分，史馬特（Marcus Smart）、內史密斯（Aaron Nesmith）各得16分。另外，T.湯普森（Tristan Thompson）僅得2分，但抓下12顆籃板。塞爾提克輸球後，戰績為35勝33敗暫居東部第七位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。