NBA》巴特勒26分、熱火六人得分上雙 擋住綠衫軍反撲攻勢

熱火球星巴特勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天在客場面對塞爾提克，巴特勒（Jimmy Butler）全場貢獻26分、11助攻，熱火全隊六人得分上雙，雖然綠衫軍末節轟40分，但熱火終場仍以130：124收下勝利，塞爾提克近4戰則吞3敗。熱火隊嬴球後，戰績來到37勝31敗，和東部第五的老鷹隊相同。

熱火上半場就領先對手26分，三節打完熱火以105：84領先，塞爾提克在第四節追分，綠衫軍在這節打出一波23：8攻勢，追到6分差。巴特勒、D.羅賓森（Duncan Robinson）這時跳出合砍進兩顆三分球，中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）連拿6分，熱火隊在該節剩下2分01秒還領先11分。

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熱火球星巴特勒（右）面對塞爾提克富尼耶（左）的防守。（美聯社）

塞爾提克球星沃克（Kemba Walker）連續投進兩顆三分，艾德巴約也回敬一顆三分，巴特勒在讀秒階段剩下56秒時打進兩分，讓熱火有著9分的領先。雖然綠衫軍富尼耶（Evan Fournier）在剩下5.8秒投進三分，熱火最後仍以6分之差獲勝。

巴特勒今上場40分鐘，全場14投9中得到26分、11助攻，另抓8顆籃板，另有2次抄截。D.羅賓森22分，亞里札（Trevor Ariza）19分3抄截，艾德巴約20分，努恩（Kendrick Nunn）、赫爾羅（Tyler Herro）各拿12分。

塞爾提克以富尼耶30分8助攻表現最佳，塔圖姆（Jayson Tatum）29分，沃克18分，史馬特（Marcus Smart）、內史密斯（Aaron Nesmith）各得16分。另外，T.湯普森（Tristan Thompson）僅得2分，但抓下12顆籃板。塞爾提克輸球後，戰績為35勝33敗暫居東部第七位置。

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