MLB》小塔提斯、柯朗沃斯各敲大號全壘打 教士大勝巨人

教士隊新星游擊手小塔提斯開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊新星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）今天相繼擊出大號全壘打，教士全場敲出16支安打，最後以11：1擊敗巨人，避免三連戰遭對手橫掃。

2局上柯朗沃斯揮出右外野兩分砲，這一轟的飛行距離為445英呎。接著小塔提斯敲出中外野大號兩分彈，這一轟的飛行距離為454英呎。這讓教士隊在第2局就得到4分。

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教士柯朗沃斯。（今日美國）

教士全場有16支安打，哈斯默（Eric Hosmer）3安1打點，小塔提斯、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）各有一發兩分砲，邁爾斯（Wil Myers）2安1打點，葛里遜（Trent Grisham）1安2打點。

教士此役動用5名投手，派岱克（Chris Paddack）先發3局沒失分無關勝敗，左投維瑟斯（Ryan Weathers）中繼3局無失分獲本季第2勝。

巨人怪投奎托（Johnny Cueto）先發3局被敲8安包含挨了2轟，失掉5分，吞本季首敗。此外，巨人打線全場有8支安打，只靠克勞佛（Brandon Crawford）的高飛犧牲打得到唯一的1分。

巨人怪投奎托（右）先發3局失掉5分，吞本季首敗。（美聯社）

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