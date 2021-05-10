NBA》遭控「惡意」槌打騎士少主下體 東契奇遭驅逐出場（影音）

東契奇被控「惡意」槌打塞克斯頓下體，隨後就遭驅逐出場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今作客踢館騎士，一哥東契奇（Luka Doncic）第三節開打不久就因被裁判認定「惡意」搥打騎士少主下體，被吹二級惡意犯規遭驅逐出場，所幸獨行俠靠著小哈達威（Tim Hardaway Jr.）轟下全場最高25分，穩住陣腳終場以124：97輕取騎士。

東契奇這次犯規出現在第三節開打1分多鐘，騎士奧科羅（Isaac Okoro）三分外線出手，東契奇和騎士少主塞克斯頓（Collin Sexton）在禁區左側，東契奇在準備爭搶籃板時，手一揮先疑似擊中了塞克斯頓左側腹股溝，奧科羅出手沒進之後，東契奇推開塞克斯頓裁判也響哨，電視輔助判決後認定東契奇打到塞克斯頓下體是二級惡意犯規，馬上就將他驅逐出場。

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Better angle of Luka Doncic punching Collin Sexton in the groin area



pic.twitter.com/J3YlNTeOie — NBA Central （@TheNBACentral） May 10, 2021

而當下一臉不可置信的東契奇賽後受訪時，表示自己是之後看到影片才意識到有打到塞克斯頓，除了表示自己不是故意為之，也認為當時兩人其實就是在卡位爭搶籃板。

「看了影片之後，我才意識到自己真的有打到他（塞克斯頓），但是我絕對不是故意這麼做，」東契奇說道，「我覺得類似這樣的事情通常在一些比賽中也都會發生，但是我不知道裁判為何認為我是惡意這麼做，我對這整件事的看法就是顯然我不是故意的，看起來就是單純兩個人在爭搶籃板球而已。」

最後東契奇留下15分5籃板和5助攻後就退場，不過雖然一哥慘遭驅逐，但獨行俠的火力卻未見停歇，包括東契奇、小哈達威在內，全隊有5人得分上雙，理查森（Josh Richardson）拿下20分，替補的布朗森（Jalen Brunson）13分，D.鮑威爾（Dwight Powell）進帳12分。

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