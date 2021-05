NBA》遭控「惡意」槌打騎士少主下體 東契奇遭驅逐出場（影音）

東契奇被控「惡意」槌打塞克斯頓下體,隨後就遭驅逐出場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今作客踢館騎士,一哥東契奇(Luka Doncic)第三節開打不久就因被裁判認定「惡意」搥打騎士少主下體,被吹二級惡意犯規遭驅逐出場,所幸獨行俠靠著小哈達威(Tim Hardaway Jr.)轟下全場最高25分,穩住陣腳終場以124:97輕取騎士。

東契奇這次犯規出現在第三節開打1分多鐘,騎士奧科羅(Isaac Okoro)三分外線出手,東契奇和騎士少主塞克斯頓(Collin Sexton)在禁區左側,東契奇在準備爭搶籃板時,手一揮先疑似擊中了塞克斯頓左側腹股溝,奧科羅出手沒進之後,東契奇推開塞克斯頓裁判也響哨,電視輔助判決後認定東契奇打到塞克斯頓下體是二級惡意犯規,馬上就將他驅逐出場。

Better angle of Luka Doncic punching Collin Sexton in the groin area



pic.twitter.com/J3YlNTeOie