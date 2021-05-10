高球》富國錦標賽最後一輪 潘政琮獵鷹揮68桿、麥克羅伊奪冠

潘政琮。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美好手潘政琮今在富國錦標賽最後一輪，上演獵鷹秀，並繳出4日來最佳的68桿，最終以總桿283桿拿下並列第18名，也是他近4場比賽表現最佳的一戰；北愛爾蘭前球王麥克羅伊（Rory McIlroy）則繳出68桿，以總桿274桿封王，收下個人生涯第19勝。

潘政琮今年3月中的本田菁英賽拿下並列第3名佳績後，連續3站遭淘汰陷入小低潮。不過，小潘這週表現如倒吃甘蔗，首輪雖只繳出72桿，但下一輪扳回一城揮出69桿，順利挺進決賽。

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潘政琮今在第4回合的比賽中，開局面對長距離推桿穩穩地發揮，抓下1鳥，接著在第4、5洞都有博蒂進帳，前9洞打完進帳3鳥沒有柏忌。轉場後，小潘在第14洞獵下老鷹，可惜第15、17洞吞下柏忌，最終以68桿繳卡。

北愛爾蘭前球王麥克羅伊摘冠。（今日美國）

麥克羅伊今則是驚險拿下冠軍，他在第18洞開球差點把球打下水，面對難處理的球位，他選擇罰桿拋球，並在水邊把球打上果嶺，但也吞下柏忌。最終麥克羅伊抓下4鳥、1柏忌，揮出68桿，並以總桿274桿、1桿之差擊敗墨西哥好手安瑟（Abraham Ancer）。

麥克羅伊前次奪冠為2019年在中國舉行的匯豐世錦賽，他表示，這一勝得來不易，「這些日子發生很多變化，我現在當了爸爸，然後在這裡終結我的冠軍荒，這是件相當特別的事情。」

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