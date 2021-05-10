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體育 籃球 NBA

NBA》羅齊爾飆分秀白搭了 鵜鶘滅黃蜂力拚季後賽

2021/05/10 11:18

黃蜂對上鵜鶘，圖右為黃蜂球星羅齊爾。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂主場迎戰鵜鶘，羅齊爾（Terry Rozier）雖狂轟42分，不過最終鵜鶘仍以兩分差112：110拿下勝利。

兩隊在第四節數度僵持不下，到最後3分鐘仍呈現平手局面，鵜鶘先靠J.強森灌籃要出領先，不過又被追平，海伊斯（Jaxson Hayes）一記上籃領先後，因對手犯規領到兩罰的小波爾（LaMelo Ball）並沒有把握再度追平機會，不僅犯規、失誤樣樣來，將機會拱手讓給鵜鶘，也讓鵜鶘一舉超前，雖然在最後0.9秒羅齊爾投出三分彈，不過最後仍以2分差輸掉比賽。

布雷德索（Eric Bledsoe）繳出鵜鶘最高24分，另有11助攻，海伊斯18分8籃板，J.強森（James Johnson）17分8籃板，馬歇爾（Naji Marshall）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）各有13分演出，鵜鶘以31勝37拜排名西部第11，距離前一名的馬刺還有1.5勝差，而球隊還有4場賽程。

布雷德索。（美聯社）

海伊斯。（美聯社）

黃蜂部分，羅齊爾狂繳43分，小波爾22分，澤勒（Cody Zeller）17分8籃板，華盛頓（P.J. Washington）14分12籃板。

小波爾。（美聯社）

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