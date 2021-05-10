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羽球》奧運前小戴無國際賽可打？ 日教練：星國賽恐會延期

2021/05/10 13:03

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕原定在5月25開打的超級750馬來西亞公開賽，受到疫情影響將延期，而原定將參戰的世界球后戴資穎等台將，計畫也生變，得等到6月1日開打的新加坡公開賽才有望重返國際賽場，不過有日本隊教練透露，他們內部認為星國公開賽恐怕開打機率也不高。

馬來西亞公開賽原定在5月25日登場，包含戴資穎、周天成、王子維、男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯以及女雙許雅晴／胡綾芳都將參戰，且籤表也已經出爐，不過，由於疫情嚴峻，BWF本月初宣布這站比賽將取消，重啟時間也尚未確定。

大馬公開賽延期後，打亂不少選手和教練計畫。前大馬國家隊教練、現任日本國家隊混雙教練顏偉德，已經許久不見在大馬的家人，他原打算利用馬來西亞公開賽回鄉探親，但卻受疫情影響推延返馬時間，他在接受馬媒《星洲日報》訪問時透露，日本隊內部認為下個月的星國公開賽可能也無法如期登場。

「原本我正在幫忙日本混雙準備大馬公開賽，但大馬賽最後延賽，也不再是奧運的積分賽，原本我們也打算要參加印度公開賽，但比賽卻同樣遭到順延，」顏偉德說道，「所以我們認為，大馬賽後最後一站奧運積分賽、下個月1日就要登場的新加坡公開賽應該也無法如期舉行。」

而我國球后戴資穎，今年1月泰國兩場超級1000賽事、年終總決賽拿到1冠、2亞，之後就返回台灣，考量到全英公開賽得隔離又不屬奧運積分賽，最後選擇放棄衛冕。而她在奧運前原瞄準馬來西亞公開賽、新加坡公開賽，其餘奧運積分賽不會參加，不過隨著大馬賽延期，接下來星國公開賽萬一也延賽，BWF最後也沒有安排任何賽事，奧運前小戴恐怕將無國際賽可打。

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